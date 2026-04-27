ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ ବଡଦାଣ୍ଡର ସବୁ କୋଠାଘର; ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିରୋଧ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ
ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗିବ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ । 3ବର୍ଷ ତଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ସରକାର ବାଛିବେ ରଙ୍ଗ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : April 27, 2026 at 9:58 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 10:09 PM IST
ପୁରୀ: ଅଠରନଳାରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଠରନଳାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ବଡଦାଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗରେ ଝଲସିବ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଇବ । ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏନେଇ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଇବେ । ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ବଡଦାଣ୍ଡ ଓ ଅଠରନଳାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠାଘର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତଥା ଗୋଟିଏ 'ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ' କରାଯିବ । ଏପଟେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ କହିଲେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ହୋଇଥିଲା । ରଙ୍ଗ ଏଯାଏଁ ଛାଡିନି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରଙ୍ଗ କରାଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।
ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ-
ଜଗନ୍ନାଥପ୍ରେମୀ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେକ୍ଟର ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, "ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସବୁ କୋଠାର ରଙ୍ଗ ଏକ ପ୍ରକାର କରାଯିବାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ବହୁତ୍ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଚାରି ଧାମରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ଅନ୍ୟତମ । ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆମ ଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଗଲେ ସେହି ସହର ହିଁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନର ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ତେବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଝଲସିବା ଦ୍ଵାରା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ରଙ୍ଗ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରାଗଲେ ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରଶାସନକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଠରନଳା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାରିନଳାରୁ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏ କରାଯାଉ । କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ରାଜନେତା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚାନା କରି ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୀତି ନ ହେବା ଉଚିତ୍ ।"
ରଙ୍ଗ କରାଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ-
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ବିନାୟକ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଗତ ୨୦୨୨- ୨୩ ରେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ରଙ୍ଗ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିଛି । ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ରଙ୍ଗ କରାଯିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ଲୋକଙ୍କ ଟିକସ ଅର୍ଥକୁ ଅଯଥାରେ ଅପବ୍ୟୟ କରାନଯାଉ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଭଲରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଉନାହାନ୍ତି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ କି ଧର୍ମଶାଳା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦିଆନଯାଇ କେବଳ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲ ହେବ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିଛି । ଏଣୁ ଏବେ ପୁନର୍ବାର ରଙ୍ଗ ଲଗାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ।"
ରଙ୍ଗ ଚୟନ କରିବେ ସରକାର-
ପ୍ରଥମେ ଗତ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ନବକଳେବର ପୂର୍ବରୁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ଘରକୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗତ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି । କେବଳ କୋଠା ଘର ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନାମଫଳକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂସର ରଙ୍ଗର କରାଯାଇଥିଲା । ଇତି ମଧ୍ୟରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କୋଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଓ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ପୁରୀର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଅଠର ନଳା ଯାଏ ଥିବା ସବୁ କୋଠା ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ ଭିତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ କୋଠା ରଙ୍ଗ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏବେ ବଡଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା କୋଠା ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଫିକା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ସହ ଆଉ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଚୟନ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ପଠାଯିବ ବୋଲି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସଚିବ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାରଣା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯାଏଁ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ ଅଠରନଳା ଯାଏଁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠାଘର ଗୁଡିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କରାଯିବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଇ-ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୬ମେରେ ବିଡ ଖୋଲାଯିବ । ଆସନ୍ତା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ଵାରା ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏଏସଆଇ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ସହିତ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି । ଏହି ରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ଯର ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରିବେ । ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଘରର ରଙ୍ଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତି ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମେ ଗାଇଡ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଣିବୁ । ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ରଙ୍ଗକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଆମେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ଚୟନ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବୁ । ସରକାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ ସେହି ରଙ୍ଗ ଲଗାଯିବ ।
ଭାରତ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କଡ ପ୍ରଚଳନ କରଯାଇଛି । ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରକୁ ପିଙ୍କ୍ ସିଟି କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ପିଙ୍କ୍ କଲରକୁ ସହରରେ ଥିବା ସବୁ କୋଠାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଅଯୋଧ୍ୟା, ବନାରସ, ଶିରିଡ଼ି ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଐତିହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଦେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସହରରେ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ତଥା ୟୁନିଫର୍ମ କଲର୍ କୋଡ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିବା ନଜିର ରହିଛି । ଯାହାକି ଉକ୍ତ ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ । ଏଣୁ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡ ସମେତ ଅଠରନଳାରୁ ମେଡିକାଲ ଛକ ଯାଏଁ ସବୁ କୋଠାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ରେ ଝଲସିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ