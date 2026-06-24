ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ଉପରେ ମାଂସ ରୋଷେଇ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିର ୧୦୦ ମିଟର ମଧ୍ୟରେ କୋଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୋଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 24, 2026 at 1:28 PM IST
ପୁରୀ: ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଠରନଳା ଉପରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଂସ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରୁ ଅଠରନଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରୁଥିବା ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ମଟନ୍ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଫୋଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଅଠରନଳା ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି । ଐତିହ୍ୟର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ଗାଡ଼ିମୋଟର ଚାଲିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଶହେ ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ କଟକଣା କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଏହି ପୋଲ ଉପରେ କାଠ ଚୂଲିରେ ରୋଷଇ ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅଠରନଳାରେ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି । ଏହାର ଠିକାଦାର ଏଭଳି ରୋଷଇ କରିବାକୁ କହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ ବେଆଇନ । ଦିନ ଦ୍ୱୀପ୍ରହରରେ ଅଠରନଳା ଭଳି ଏକ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଉପରେ କାଠ ଚୁଲି ଲଗାଯାଇ ଆମିଷ ରୋଷେଇ ହେବା ଘଟଣା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନର ନଜରକୁ ନ ଆସିବା ସାଧାରଣରେ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏଭଳି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଠିକାଦାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି ।
କେବଳ ରୋଷେଇ ନୁହେଁ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ପିଚୁ ତରଳାଯାଉଛି । କାଠଚୂଲିରେ ଏଭଳି ପିଚୁ ପୋଡ଼ିବା ଆଇନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ନିଆଁ ଜଳାଇ ପିଚୁ ତରଳା ଯାଉଛି। ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହେଉଛି । ଏହା ପୁରୀ-ଭୁବନେଶ୍ଵର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଧୂଆଁରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି । ଶୀଘ୍ର ପିଚୁ ତରଳା କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରାଯିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅଠରନଳା ବାସିନ୍ଦା ବିକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ପୁରୀର ପରିଚୟ ଓ ଗର୍ବ । ଏହି ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ଏବେ ଏଏସଆଇ ହାତରେ । ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ୧୦୦ ମିଟର ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ମାଣ, ଖନନ ଓ ଭୋଜିଭାତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ଠିକାଦାର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଅଠର ନଳା ପୋଲ ଉପରେ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ । ଏଣୁ ଏଭଳି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳପାରିନାହିଁ ।
ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା 380 KG ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁପ୍ତନୀତିରେ ଲାଗେ ଏହି ପାଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ