ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଝଲସିବ ଐତିହ୍ୟ 'ଅଠରନଳା', ମୂଷା ନଦୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର
Atharnala Development:ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ହେବ ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇକ୍ଲିଂ, ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 5, 2026 at 12:11 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ । ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅଠରନଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଠରନଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଜଳ ମୂଷା ନଦୀ ଓ ଅଠରନଳାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ନଦୀ ଠାରୁ ଧଉଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେଜିଂ କରାଯାଇ ଖୋଳାଯିବ । ମାଟି କଢ଼ାଯିବା ପରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଟବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ବୋଟିଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବ । ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ, ୱାଟକୋ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଥମିକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।
ଅଠରନଳାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ ଦାବି:
ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାକୁ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ଏବେ ଆବର୍ଜନାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ପୁରୀ ସହରର ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଏଠାରେ ମିଶୁଛି ।
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିତା ଶୂନ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଠରନଳାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ କରାଯାଉ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ପରେ ଏହାର ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"
ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା:
ଅଠରନଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମୂଷା ନଦୀକୁ ଗଭୀର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ହେବା ଦ୍ବାରା ନଦୀର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ତେବେ ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ । ଏଠାରେ ଏକ ଗୋଲେଇ ଛକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।
ଅଠରନଳା ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳା ପାର୍କରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଅଠରନଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ନଳା ପାଣିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ।"
ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ଓବିସିସି (OBCC) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ୧୩.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଠରନଳା, ମୂଷା ନଈକୁ ଦୂଷିତ ତଥା ନଳା ପାଣିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଠରନଳାକୁ ଆସି ମିଶିଥିବା ନାଳ ଗୁଡିକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସାଇକ୍ଲିଙ୍ଗ, ୱାକିଂ, ବୋଟିଂ ଓ ଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୁଷ୍ଟ କରିବ ।
ହଟାଯିବ ଜବର ଦଖଲ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଠରନଳାର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛୁ । ଅଠରନଳାକୁ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେଜିଂ କରାଯିବ । କାଞ୍ଚି ନଦୀରୁ ଧଉଡ଼ିଆ ଯାଏ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଲାଯିବ । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସବୁ ଡ୍ରେନ୍କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ । ମୂଷା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଜବର ଦଖଲକୁ ହଟାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ଉପରେ ମାଂସ ରୋଷେଇ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ
ମୂଷା ନଈରେ ଭର୍ତ୍ତି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କେବେ ସରିବ ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ