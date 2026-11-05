ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଝଲସିବ ଐତିହ୍ୟ 'ଅଠରନଳା', ମୂଷା ନଦୀର ହେବ ପୁନରୁଦ୍ଧାର

Atharnala Development:ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ହେବ ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇକ୍ଲିଂ, ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Atharanala beautification second phase Work Restoration of Musi River
ଐତିହ୍ୟ 'ଅଠରନଳା' (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 5, 2026 at 12:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାର ହେବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ । ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଟେଣ୍ଡର ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ଯ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଝଲସିବ ଐତିହ୍ୟ 'ଅଠରନଳା (ETV Bharat)

ଅଠରନଳାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଠରନଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି । ପୁରୀ ସହରରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଆବର୍ଜନା ଜଳ ମୂଷା ନଦୀ ଓ ଅଠରନଳାକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ମୂଷା ନଦୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାଞ୍ଚି ନଦୀ ଠାରୁ ଧଉଡ଼ିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରେଜିଂ କରାଯାଇ ଖୋଳାଯିବ । ମାଟି କଢ଼ାଯିବା ପରେ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତଟବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହ ବୋଟିଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବ । ଡ୍ରେନେଜ୍ ଡିଭିଜନ, ୱାଟକୋ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ପ୍ରଥମିକ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

Atharanala
ଅଠରନଳା (ETV Bharat)

ଅଠରନଳାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେବାକୁ ଦାବି:

ପୁରୀ ସହର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାକୁ ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୁରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଏକ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ଏବେ ଆବର୍ଜନାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ପୁରୀ ସହରର ଆବର୍ଜନା ଜଳ ଏଠାରେ ମିଶୁଛି ।

Musa River
ମୂଷା ନଦୀ (ETV Bharat)

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳା ଏବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏକ ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରୁଛନ୍ତି । ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ କାର୍ଯ୍ୟକରିତା ଶୂନ । ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଠରନଳାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ଯ ହେଉନାହିଁ । ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ଯକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ କରାଯାଉ । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ପରେ ଏହାର ସଠିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ।"

Atharanala setu
ଅଠରନଳା (ETV Bharat)



ବିକାଶ ପାଇଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା:

ଅଠରନଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ମୂଷା ନଦୀକୁ ଗଭୀର ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସଫେଇ ହେବା ଦ୍ବାରା ନଦୀର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ତେବେ ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ । ଏଠାରେ ଏକ ଗୋଲେଇ ଛକ କରାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଟ୍ରାଫିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ।

Puri District Collector Dibyajyoti Parida and Puri Municipal Corporation Commissioner Prahlad Narayan Sharma inspected Atharanala and assessed the situation.
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଠରନଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଅଠରନଳା ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳା ପାର୍କରେ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ । ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଅଠରନଳାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସବୁ ନଳା ପାଣିକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରାଯାଇ ଆବର୍ଜନାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଯାହା ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ।"

Puri District Collector Dibyajyoti Parida and Puri Municipal Corporation Commissioner Prahlad Narayan Sharma inspected Atharanala and assessed the situation.
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଠରନଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ:

ଅଠରନଳା ନିକଟରେ ଓବିସିସି (OBCC) ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅବଢ଼ା ଯୋଜନାରେ ୧୩.୬୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଠରନଳା, ମୂଷା ନଈକୁ ଦୂଷିତ ତଥା ନଳା ପାଣିକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଅଠରନଳାକୁ ଆସି ମିଶିଥିବା ନାଳ ଗୁଡିକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍ୱରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସାଇକ୍ଲିଙ୍ଗ, ୱାକିଂ, ବୋଟିଂ ଓ ଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରୁଷ୍ଟ କରିବ ।

Puri District Collector Dibyajyoti Parida and Puri Municipal Corporation Commissioner Prahlad Narayan Sharma inspected Atharanala and assessed the situation.
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ନାରାୟଣ ଶର୍ମା ଅଠରନଳା ପରିଦର୍ଶନ କରି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି (ETV Bharat)
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳାରେ ଏକ ଲେକ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ଯ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ । ପୁରୀକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନ ରହିଛି । କ୍ରୁଜ ଟର୍ମିନାଲ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ, ବେଳାଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକ ହେଲେ ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଛି ।"
Atharanala setu
ଅଠରନଳା ସେତୁ (ETV Bharat)

ହଟାଯିବ ଜବର ଦଖଲ:

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, "ଅଠରନଳାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାର୍ଯ୍ଯ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଠରନଳାର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ଯ କରୁଛୁ । ଅଠରନଳାକୁ ଡ୍ରେନେଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡ୍ରେଜିଂ କରାଯିବ । କାଞ୍ଚି ନଦୀରୁ ଧଉଡ଼ିଆ ଯାଏ ନଦୀ ଶଯ୍ୟାକୁ ଖୋଲାଯିବ । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହେବ । ସବୁ ଡ୍ରେନ୍‌କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯିବ । ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ଯ ହେବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ ବୈଷୟିକ ସମସ୍ୟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ଟେଣ୍ଡର କରାଯିବ । ମୂଷା ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା ଜବର ଦଖଲକୁ ହଟାଯିବ ।"

Atharanala
ଅଠରନଳା (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଐତିହ୍ୟ ଅଠରନଳା ଉପରେ ମାଂସ ରୋଷେଇ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ

ମୂଷା ନଈରେ ଭର୍ତ୍ତି କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ, କେବେ ସରିବ ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ?


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI ATHARNALA HERITAGE PROJECT
ATHARNALA BEAUTIFICATION
ABADHA PROJECT IN PURI
ଅଠରନଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ
ପୁରୀ ଅଠରନଳା

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.