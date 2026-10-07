ମିଳିଲା CRZ ଅନୁମତି, ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ
ପୁରୀ-ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ସିପସରୁବାଲି ମୌଜାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିଛି ସିଆରଜେଡ୍ ଅନୁମତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ କହିଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 7, 2026 at 10:37 AM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପୁରୀ-ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ସିପସରୁବାଲି ମୌଜାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ସହ ମିଳିଲା ସିଆରଜେଡ୍ (Coastal Regulation Zone) ଅନୁମତି । ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ।
୧୨୯ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ:
ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା । ଏଥିରେ ରହିଥିବା ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମୋଟ ୧୧୬୪. ୭୫୪ ଏକର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୨୧.୮୯୧ ଏକର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ବାକି ୯୪୨.୮୬୩ ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ରହିଛି । ଉଭୟ ସିପସରୁବାଲି ଏବଂ ଷଣ୍ଢପୁର ମୌଜାରୁ ମୋଟ ୧୨୯ ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ଏଣୁ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ପୁନର୍ବାସ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ବିସ୍ଥାପିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିସ୍ଥାପନ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ ପ୍ରତି ବିସ୍ଥାପିତ ପରିବାର ହିସାବରେ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୃହ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ ଏବଂ ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୩.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରାଶି, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସହାୟତା ପାଇଁ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବାବଦକୁ ୧.୧୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜୀବିକା ସହାୟତା ଅଧୀନରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ୫୪,୩୦୦ ଟଙ୍କା, ବ୍ୟବସାୟ ସହାୟତା ଅଧୀନରେ ଦୋକାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୨୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।
'ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ'
ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସିଆରଜେଡ୍ ଅନୁମତି ମିଳିସାରିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଯାହା ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତାହାର ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିସାରିଛି । ଏବେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଛି । ଆମେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ପୁରୀରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫିଟିଲା ବାଟ; ମିଳିଲା ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ, ଉତ୍ସାହିତ ପୁରୀବାସୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ