ETV Bharat / state

ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକୁ ଛେନା ଓ ପନିର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ କରିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଯଦି ରିପୋର୍ଟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଧରା ପଡ଼େ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ପୁରୀବାସୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନିମ୍ନମାନର ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରରେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ବିପଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନ ବୁଲି ମିଠା ଓ ପନିରର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଠୁ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର ଆସୁଛି ତାହାର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"

Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)
ନିମାପଡ଼ାର ଛେନା ବ୍ୟବସାୟୀ ବିଜୟ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି," ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ କ୍ଷୀର ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି । ହେଲେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କରି କ୍ଷୀର, ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳ ଭାଇମାନେ କେବଳ କ୍ଷୀରରୁ ଛେନା ଓ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ କିଛି ଭେଜାଲ୍ ଛେନା ଓ ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନୁ । କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଅନେକ ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେବାରେ କୁଣ୍ଠା ବୋଧ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଗରିବ ନିରୀହ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶାସନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ।"
Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)

ସର୍ବାଧିକ ଛେନା ଓ ପନିର ବଳଙ୍ଗାର ନିନିଗାଁ, ଗୋପର ନାଗପୁର ଓ ଛଇତନାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ । ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବ ପନିର ଓ ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)

ସେହିପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାମୀ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମିଠାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ୪୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ପନିରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବାସୀ ପନିର ନ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ, ଅଠରନଳା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ୫୫ କେଜି ପନିର ଓ ମିଠା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।


Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ପନିର ଓ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଭୟ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ନ କଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଓ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

Puri Adulterated Paneer
ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ରାଜ୍ୟରେ ପନିର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବ ଓମଫେଡ', ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଫସିବେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ! କଟକ ସହରରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ହେଲାଣି 73 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

FAKE PANEER RAID PURI
PURI PANEER CRACKDOWN
PURI SWEET SHOP RAID
ପୁରୀ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର
PURI ADULTERATED PANEER

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.