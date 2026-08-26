ପୁରୀରେ ପନିର ଧଡ଼ପଗଡ଼; ଦୁଇ ଦିନରେ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଗଲା ୮ ନମୁନା
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ନେଇ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : August 26, 2026 at 8:01 PM IST
ପୁରୀ: ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି । ନିୟମିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ସହ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୀକୁ ଛେନା ଓ ପନିର ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରି ଚଢ଼ାଉ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ୫୦ କେଜି ପନିର ଓ ୫ କେଜି ମିଠା ନଷ୍ଟ କରିଛି । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୮ଟି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଯଦି ରିପୋର୍ଟରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ଧରା ପଡ଼େ ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପୁରୀବାସୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀରେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ନିମ୍ନମାନର ପନିର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିରରେ ମିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନେକ ବିପଦ ରହିଛି । ଏଣୁ ପୁରୀ ସହର ସମେତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ମିଠା ଦୋକାନ ବୁଲି ମିଠା ଓ ପନିରର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଠୁ ଅପମିଶ୍ରଣ ପନିର ଆସୁଛି ତାହାର ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ।"
ସର୍ବାଧିକ ଛେନା ଓ ପନିର ବଳଙ୍ଗାର ନିନିଗାଁ, ଗୋପର ନାଗପୁର ଓ ଛଇତନାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଟିମ୍ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛୁ । ବାଇକ୍ ଓ ଅଟୋ ଯୋଗେ ଆସୁଥିବ ପନିର ଓ ଛେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସେହିପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ନାମୀ ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମିଠାର ମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ୪୦ କେଜିରୁ ଅଧିକ ପନିରକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ବାସୀ ପନିର ନ ରଖିବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଛି । ବଡଦାଣ୍ଡ, ଅଠରନଳା, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମିଠା ଦୋକାନ ଗୁଡିକରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ୫୫ କେଜି ପନିର ଓ ମିଠା ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ଜିଲ୍ଲାରେ ନକଲି ପନିର ଓ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଉଭୟ ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ବେଆଇନ୍ ଭାବେ ନ କଲି ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର ଓ ଛେନା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ନ ହେଲେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...'ରାଜ୍ୟରେ ପନିର ଅଭାବ ମେଣ୍ଟାଇବ ଓମଫେଡ', ଚାହିଦା ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଫସିବେ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ! କଟକ ସହରରେ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବତ ହେଲାଣି 73 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଅପମିଶ୍ରିତ ପନିର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ