ETV Bharat / state

ବଡ଼ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁରୀ: ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ, ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଗିଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ

୨୫ ତାରିଖ ଯାଏ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ । ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସମସ୍ତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Heavy Rain
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 22, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି । ବର୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି ।

ଅବପାତ ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)

ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:

ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ନଛାଡିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ୪୦ ରୁ ୫୦ କି.ମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବେଶ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।‌ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୭୯ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ରହିଛି । ଏସବୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିବାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ୩୭୨ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଚିହ୍ନଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।‌

Puri Heavy Rain Alert
ବର୍ଷା ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ପୁରୀରେ ଛାଡୁନି ବର୍ଷା, ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର:

ଗତକାଲି ଠାରୁ ପୁରୀରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲହଡ଼ି କୂଳକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ବେଳାଭୂମିରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ସେକ୍ଟର ଥିବାବେଳେ ୯୮ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ୨ଟି ସିଫ୍ଟରେ କାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ବିଚ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି ।‌ ସେହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନାଲି ପତାକା ଲଗାଯାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଉଛି । ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟଧିକ ଖରାପ ହେଲେ ଅଥବା ବର୍ଷା କିମ୍ବା ପବନ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Puri Heavy Rain Alert
ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ୍‌:

ଛତିଶଗଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି । ସମୁଦ୍ରର ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ ନକରିବାକୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି । ଉଚ୍ଚ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିପଦ ରହିଛି । ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜେ କରିବା ଉଚିତ୍। ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ୍।’

Puri Heavy Rain Alert
ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ:

Puri Heavy Rain Alert
ପୁରୀ ସହର ଓ ବର୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଫାୟାର ଆଉଟ୍ ପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ଯୋଗୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ପୁରୀକୁ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତିଦିନ ସମୁଦ୍ର କୁଳରେ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଏଥି ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ୯୮ ଜଣ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି । ତେବେ ପାଗ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟକଣା ଲଗାଯିବ । ବେଳାଭୂମିର ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଲଗାଯାଇଛି ।’

Puri Heavy Rain Alert
ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରର ଭାରତୀପୁର, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, ମାଟିତୋଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଭି ଡ୍ୟୁଟି ପାଣି ପମ୍ପ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟ ୧୧ଟି ବ୍ଲକର ବିଡିଓଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ଲକର ପିଇଓ ମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ । ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଥିବା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥା ମେଡିସିନ, ଓଆରଏସ, ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଝାଡାବାନ୍ତି ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଚୁଡା, ଗୁଡ଼, ଚାଉଳ, ମହମବତୀ ମହଜୁଦ୍ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । କୌଣସି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳବନ୍ଦୀ ହେଲେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ ସେଠାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

Puri Heavy Rain Alert
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା (ETV Bharat Odisha)
କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ?

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ‘ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି । ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସବୁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯିବ । ସବୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛୁ । ସବୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ସବୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ କରି ସବୁ ବ୍ଲକରେ ରଖାଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତ ଜଟିଳ ହେଲେ ଆମେ ଓଡ଼୍ରାଫ୍ ଟିମକୁ ଡାକିବୁ। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ଥିବାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନଯିବାକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ।’

Puri Heavy Rain Alert
ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ରାଜ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବନା, ଆସନ୍ତା ୨ ଦିନ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ଵର୍ଷା

ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ; 'ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୭ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ'- ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

PURI RAIN
PURI SEA BEACH RED FLAG
ପୁରୀ ବର୍ଷା
ଛୁଟି ବାତିଲ
DEEP DEPRESSION BAY OF BENGAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.