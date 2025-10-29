ଜାପାନର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ହେବ ପୁରୀର ବିକାଶ
ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜାପାନର ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ । ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା
Published : October 29, 2025 at 12:52 PM IST
ପୁରୀ: ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ । ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜାପାନର ତୋତରି ସହର ଭଳି ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ କରାଯିବ । ରାସ୍ତା ଘାଟ, ଶିକ୍ଷା , ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିମଳ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ସମେତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଉନ୍ନତ କରାଯିବ ।
ଜାପାନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିର ଉନ୍ନତିକରଣ:
ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବେ ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଆହୁରି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବ । ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଗଲେ ପୁରୀ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ । ସହର ସମେତ ବେଳାଭୂମିକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପରେ ପୁରୀର ବେଳାଭୂମି ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୈଠକ କରାଯାଇ ଚୁଡାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।
ଜାପାନ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନାରସର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜାପାନ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ । ଜାପାନରେ ରହୁଥିବା ପୁରୀର କୁନା ଦାଶ ଜାପାନର ତୋତରି ସହରର ବିଜନେସ ଆଡଭାଇଜର ଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ:
ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନା ଦାଶଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳୀ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ହୋଇ ପାରିବ ସେନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀରେ ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟର ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ।
ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ପାଇଁ ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ଵାଗତ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ । ପୁରୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ରେ ପୁରୀର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ, ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ, ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧି ସିଞ୍ଜି ନାଗାତା, ରିୟୋସୁକି ୟାମାଗୁଚି, କୋଇଚି ନାକାସୀମା, ସେଇକୋ କାମା, କେନିଚି ତାମୁରା, ଷ୍ଟୁଆଟ କୋନିରାଲି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ:
ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରମେଶ ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ସହର କେବଳ ଏକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ । କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଗତ ସରକାର ପୁରୀକୁ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଥିଲେ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ଗଲେ ସବୁଆଡ଼େ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶ । ଭଲ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେବେ ଜାପାନ ହେଉଛି ଏକ ଉନ୍ନତ ଦେଶ । ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ସେମାନେ ଯଦି ପୁରୀ ସହରର ବିକାଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ । ସରକାର ଓ ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ସରକାର ଜାପାନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବୃଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ଯ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବ । ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସୁନ୍ଦର୍ ବେଳାଭୂମି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଭଳି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଥିବା ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି କଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବ । ଅନେକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀକୁ ଆସିବେ ।"
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜାପାନ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଆଲୋଚନା:
ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଜାପାନରେ ରହୁଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ସେଣ୍ଟରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୁନା ଦାଶ ଜାପାନର ତୋତରିର ବିଜନେସ ଆଡଭାଇଜର ଅଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ରହିଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜାପାନର ତୋତରି ସହର ଭଳି ପୁରୀ ସହରକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି । ପୁରୀର ବେଳାଭୂମିକୁ କିଭଳି ଉନ୍ନତମାନର କରାଯାଇପାରିବ, ଜାପାନୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ କିଭଳି ଟଏଲେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ରାସ୍ତା ଘାଟ, ସ୍ୱରେଜ୍, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜାପାନରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ।"
ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନକଲି ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି, ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନାଁରେ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ
ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟକ; କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ
ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଜାପାନର ତୋତରିରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଆମ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚୋନା କରିଥିଲେ । ବିଶେଷ କରି ବେଳାଭୂମିରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ବେଳାଭୂମିରେ ଟଏଲେଟ୍ ହୋଇ ପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ । ଏହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ବାଗତ କରିଛୁ । ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚୋନା ହୋଇଛି । ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ