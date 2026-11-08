ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ
ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : November 8, 2026 at 3:53 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି । ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ବଡ଼ବଡୁଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁବିଧା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବଡବଡୁଆ ଡାକିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।
"ବଡବଡୁଆ ହୋ
ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ,
ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ,
ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡଗଡଉ ଥାଅ,
ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଅ"
କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବିଦାୟ:
ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥିଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି । ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାଳୟା ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି ।
ଯୁବ ପିଢ଼ି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲୁ । ଆଜି ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି । ଯୁଗ ନେଇ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖନ୍ତୁ ।"
ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୩ ଡିଏସପି, ୧୦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୱାଟର କଣ୍ଟେନର ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୮ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ସହ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉର୍ମିଳା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବଡ ବାଡ଼ିଆ ଡାକ ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି । ଆଜି ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବଜ ହୋଇଯିବୁ। ଏଣୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଁ ରେ ମଶାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରରେ ଶବ ଦାହର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର । ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଧାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ର ମାଟି, ଧୂଳି, ରେଣୁ ବି ପବିତ୍ର । ଏଣୁ ଏଠାର ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନେପକାଇବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଳିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ