ETV Bharat / state

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ

ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri 6 platoons police deployed Devotees performing Paya Shraddha Srikhetra
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 8, 2026 at 3:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଆଜି ହେଉଛି ଖୁସି ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ।‌ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପବିତ୍ର ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ନେଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ବଡ଼ବଡୁଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି । ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁବିଧା ନେଇ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ବର୍ଗାରୋହଣ ପାଇଁ କାଉଁରିଆ କାଠିରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ବଡବଡୁଆ ଡାକିବା ସହ ଦୀପଦାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ (ETV Bharat Odisha)

"ବଡବଡୁଆ ହୋ

ଅନ୍ଧାରରେ ଆସି ଆଲୁଅରେ ଯାଅ,

ଗଙ୍ଗା ଯାଅ, ଗୟା ଯାଅ,

ବାଇଶି ପାହାଚେ ଗଡଗଡଉ ଥାଅ,

ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦିଙ୍କୁ ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଅ"

Devotees at the spot where 'Kaunria' (reeds/stalks) are being burnt.
କାଉଁରିଆ କାଠି ଜଳାଇବା ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)




କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବିଦାୟ:
ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ପିତୃପକ୍ଷରେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିବା ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବିଦାୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଓ ଦର୍ଶନାର୍ଥିଙ୍କ ଗହଳି ଜମିଛି । ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ସହିତ ଦୀପଦାନ କରି ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ଵାର ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ।

Devotees are carrying *kaunria* sticks.
କାଉଁରିଆ କାଠି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମହାଳୟା ପରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆଯାଏ । ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ବଡଦାଣ୍ଡରେ କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଛନ୍ତି ।

Devotees are performing 'Paya Shraddha' for their ancestors at Srikhetra.
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)


ଯୁବ ପିଢ଼ି ପରମ୍ପରାକୁ ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିବା ଭକ୍ତ ଗିରିଜା ଶଙ୍କର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ସହ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଡାକିଲୁ । ଆଜି ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା ଓ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ବଡ ବଡୁଆ ଡାକିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି । ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି । ଯୁଗ ନେଇ ଆଧୁନିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆଜିର ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ । ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖନ୍ତୁ ।"

Devotees are carrying *kaunria* sticks.
କାଉଁରିଆ କାଠି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)


ପ୍ରଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଓ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳିବା ଓ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଯବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ରୋକିବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୬ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ୨ ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି, ୩ ଡିଏସପି, ୧୦ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ୱାଟର କଣ୍ଟେନର ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Devotees are performing 'Paya Shraddha' for their ancestors at Srikhetra.
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)


ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯିବ ତାକୁ ନେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ବନ୍ଦ ଉପୁଜିଥିଲା । ପଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ଆଜି ୮ ତାରିଖରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ସହ ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।

Devotees are calling out to their ancestors by lighting *kaunria* (reeds/stalks).
କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)


ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉର୍ମିଳା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ବଡ ବାଡ଼ିଆ ଡାକ ପରମ୍ପରା ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଚାଲିଆସିଛି । ଆଜି ସେମାନେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆମେ ପୂର୍ବଜ ହୋଇଯିବୁ। ଏଣୁ ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଗାଁ ରେ ମଶାଣି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଗଦ୍ଵାରରେ ଶବ ଦାହର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି । ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ ଠାକୁର । ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଦେଉଳ, ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ବଡ଼ ଧାମ ରହିଥିବା ବେଳେ ସବୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ର ମାଟି, ଧୂଳି, ରେଣୁ ବି ପବିତ୍ର । ଏଣୁ ଏଠାର ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମନେପକାଇବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହତ୍ତ୍ୱ । ଏହି ପରମ୍ପରା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି ଓ ରହିବ ମଧ୍ୟ ।"

Devotees are calling out to their ancestors by lighting *kaunria* (reeds/stalks).
କାଉଁରିଆ କାଠି ଜାଳି ବଡ ବଡୁଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଅଘଟଣ, ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଜଳିଗଲେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କ ସମେତ ଦୁଇ ଶିଶୁ

ଦୀପାବଳିରେ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ସ୍ବେଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ ଓ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦୀପାବଳି ପାଳନ
ପିତୃପୁରୁଷ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ
ବଡବଡୁଆ ଡାକ ଦୀପାବଳି
DIWALI TRADITION PURI PAYA SHRADHA
BADABADUA DAKA DIPABALI SRIKHETRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.