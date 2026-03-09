ମେ’ ମାସ ପହିଲାରୁ ରବି ଋତୁରେ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଳକା ଧାନ
ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ l ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୬,୩୩,୦୩୬ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୬୯,୦୧,୧୯୯ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ।
Published : March 9, 2026 at 8:45 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମେ’ ମାସ ପହିଲାରୁ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି l ମେ ୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିବ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ଵର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗିର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ହେବ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ।
ଖରିଫ୍ ଭଳି ଆସନ୍ତା ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ୩୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣା ହେବ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (OSCSC) ଚାଷୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବ । ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତି(ପାକ୍ସ), ଲାମ୍ପସ, ମହିଳା ସ୍ବୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ, ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ କିଣା ହେବ । ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (ଏମଏସପି) ବାବଦରେ ପ୍ରତି କୁଇଣ୍ଟାଲ ୨୩୬୯ ଟଙ୍କା ଓ “କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା’ ଅଧୀନରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ବାବଦରେ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ୭୩୧ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଖରିଫ ଧାନ କିଣାଯିବ । ପ୍ରାୟ ୭୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୬,୩୩,୦୩୬ ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ୬୯,୦୧,୧୯୯ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହୋଇଛି ।
ଆହୁରି ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୩ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ନଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଆଉ ୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି । ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ୍ ଲାପ୍ସ କରିଗଲାଣି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ମିଲର୍ ଧାନ ଉଠାଉନଥିବାରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ମିଲର୍ଙ୍କୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି । ଏମିତି ସମୟରେ ରବି ଧାନ କିଣିବା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ସେପଟେ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସବୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଧାନ କିଣା ହେବ । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ଖରିଫ ଧାନକିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ କିଣା ହେବ । ଚାଷୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି । ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନି ତା’ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ମିଲର୍ମାନେ ଧାନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
