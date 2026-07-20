କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୁବକ
ଆକ୍ରମାଣକାରୀ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ନାମକ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ
Published : July 20, 2026 at 11:26 PM IST
DOCTOR ATTACKED IN HOSPITAL, ବରଗଡ଼ : ବରଗଡ଼ ସହର ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା l ଆକ୍ରମାଣକାରୀ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ଯୁବକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠର ଷ୍ଟୁଲ ଫୋପାଡ଼ି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବାପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମାଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା l ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଝିଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଗୁରପ୍ରୀତ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ୧୦ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଗୁରପ୍ରୀତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସିଥିବା କାଠର ଷ୍ଟୁଲକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ।
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 5ଟି ଷ୍ଟିଜ୍ ଲାଗିଛି ଓ କପାଳ ଫୁଲି ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା l
ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ, ଯୁବକ ଗୁରପ୍ରୀତ ହଠାତ ରାଗିଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ବରଗଡ଼ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ଏସପି ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଧାରା 109 କ୍ଲଜ୍ 1 BNS, 307 ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼