ETV Bharat / state

କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୁବକ

ଆକ୍ରମାଣକାରୀ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ନାମକ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ

Punjabi youth goes to jail for fatal attack on working government doctor
କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 20, 2026 at 11:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DOCTOR ATTACKED IN HOSPITAL, ବରଗଡ଼ : ବରଗଡ଼ ସହର ସ୍ଥିତ ପୁରୁଣା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା l ଆକ୍ରମାଣକାରୀ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ଯୁବକକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପରେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୁବକ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ଯୁବକ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଉତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାଠର ଷ୍ଟୁଲ ଫୋପାଡ଼ି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁଲୁହାଣ କରିଦେଇଥିଲା । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ହେବାପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମାଣକାରୀକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା l ଅନ୍ୟପଟେ ଡାକ୍ତର ସଙ୍ଘ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବରଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଗତକାଲି ରାତିରେ ବରଗଡ଼ ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବା ଡାକ୍ତର ସୁଦୀପ୍ତ କୁମାର ରାଉତଙ୍କୁ ରାତି ପ୍ରାୟ ୨ଟା ସମୟରେ ଗୁରପ୍ରୀତ ସିଂ ଓରଫ ବିକି ସିଂ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ଝିଅକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଗୁରପ୍ରୀତ ପୁଣି ଥରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ୧୦ ମିନିଟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ଗୁରପ୍ରୀତ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବସିଥିବା କାଠର ଷ୍ଟୁଲକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ।

ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ 5ଟି ଷ୍ଟିଜ୍ ଲାଗିଛି ଓ କପାଳ ଫୁଲି ରହିଛି । ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲା ଓ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲା l

ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାରି ହେଉଛି ଯେ, ଯୁବକ ଗୁରପ୍ରୀତ ହଠାତ ରାଗିଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହିତ ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ବରଗଡ଼ ଏସପି ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାଥ ଶତପଥୀ ଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏକ ଟିମ୍ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବରଗଡ଼ ଏସପି ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆକ୍ରମଣକାରୀକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଧାରା 109 କ୍ଲଜ୍ 1 BNS, 307 ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନବୋଦୟ ଛାତ୍ରବାସରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

TAGGED:

BARGARH HOSPITAL DOCTOR ATTACKED
DOCTOR ATTACKED IN HOSPITAL
PUNJABI YOUTH ATTACKED DOCTOR
ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ
DOCTOR ATTACKED IN HOSPITAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.