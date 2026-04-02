ETV Bharat / state

PUCC ନଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଜରିମାନା, ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ

ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଯାଏ କୋହଳ ହୋଇଥିଲା କଟକଣା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡି ଚାଳକମାନେ PUCC କରିବାକୁ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

PUCC
PUCC ନଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଜରିମାନା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 2, 2026 at 5:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋଟର ଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଡି ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (PUCC) ନଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଚାଲାଣ କଟିବ । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚାଲାଣ କଟିବାକୁ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି କୋହଳ ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ PUCC ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଗାଡି ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

PUCC ନଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଜରିମାନା (ETV Bharat Odisha)

ଯେଉଁ ଗାଡିରେ ପିୟୁସିସି ନାହିଁ ଚାଳକମାନେ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଡି ଚାଳକମାନେ PUCC କରିବାକୁ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି ।


ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ଼:

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆରଟିଓ-୧ ନିକଟରେ ଥିବା ମାନସ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ଚାରିଚକିଆ ଯାନର ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ମାଲିକ ମାନସ କହିଛନ୍ତି, ‘ସକାଳୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଯାଏ ୧୫ଟି PUCC କରିଲୁଣି । ଆଜି ଅଧିକ ଭିଡ ହେଉଛି । ଜରିମାନା କଟିବା ଭୟରେ ଲୋକମାନେ PUCC କରୁଛନ୍ତି ।’ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।

PUCC
ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)


ପିୟୁସିସି ନେବାକୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ:

ସେହିପରି PUCC କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୋମନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କହିବା କଥା, ‘ମୋ କାରର ଜରିମାନା ଅଛି । ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ିର PUCC କରିବାକୁ ଆସିଛି । ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭିଡ ହେଉଛି ।’ ଲାଇନ କରି PUCC କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

PUCC
ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)



ସେହିପରି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେବାକୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ବାଇକର ବର୍ଷେ ପରେ PUCC ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆଜି ଆସି ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିଲି ।’ ଆଜିଠୁ ଜରିମାନା କଟିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଜରିମାନା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ PUCC କରିଦେଲେ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମୋଦ କହିଛନ୍ତି ।

PUCC
ପ୍ରମାଣପତ୍ର କରିବାକୁ ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଭିଡ (ETV Bharat Odisha)

ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ହୋଇଥିଲା କୋହଳ


କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟର ଯାନ ଅନୁଯାୟୀ PUCC ନଥିଲେ ଇ-ଚାଲାଣ କଟିବା ନେଇ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ କଡାକଡି କରାଯାଇଥିଲା । ଏପରିକି ପିୟୁସିସି ନଥିଲେ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା କଟିବା ହେତୁ ଗାଡି ଚାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।

ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଚାଲିଥିବାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ କୋହଳ କରାଯାଇଥିଲା । PUCC ଚାଲାଣ କଟିବାକୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ତାରିଖ ଯାଏ କୋହଳ କରାଗଲା ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟପାଠ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କରିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା PUCC କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବାରୁ ତାହା ଠିକ୍ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟରେ ଶୁଣାଇଥିଲେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

NO PUCC FINE IMPOSED
POLLUTION TESTING CENTRE
POLLUTION CERTIFICATE
ପଲ୍ୟୁସନ ଟେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ସେଣ୍ଟର
PUCC CHECKING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.