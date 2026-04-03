ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲେ ସରକାରୀ କୋଠାକୁ ମିଳିବନି ନିର୍ମାଣ ଅନୁମତି

ସରକାରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ଏନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

public works department odisha issues mandate for fire safety at govt offices
ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିୟାମକ ଜାରି
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 3, 2026 at 5:44 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଏବଂ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସୁନିଶ୍ଚିତ । ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ତଥା ଇ.ଆଇ.ସି. ଇଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହା ଜାରି ହୋଇଛି । ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ମାନକକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠାର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବୈଷୟିକ ନିରାପତ୍ତା ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ।

ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିୟାମକ ଜାରି
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିୟାମକ ଜାରି (ETV Bharat Odisha)

ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ବ୍ୟାପକ ଅଗ୍ନି ମୁକାବିଲା, ଆଲାରାମ ସିଷ୍ଟମ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ । ଅଧିକୃତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କୋଠାର ପ୍ଲାନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ବିଭାଗଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅନୁମତି ପତ୍ର ହାସଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଅନୁମୋଦିତ ନକ୍ସାରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରାତନ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ମୁକାବିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ । ବିଶେଷ କରି ହସ୍ପିଟାଲ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳି ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ହାଇଡ୍ରାଣ୍ଟ, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବଦା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରଖିବା ସହ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ (CCEs) ମାନେ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ଅନୁପାଳନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

