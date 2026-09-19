ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠି ପରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବୈଠକ: କାମର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ compliance ରିପୋର୍ଟ
କ୍ୱାଲିଟୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗିର ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 19, 2026 at 10:57 PM IST
WORKS DEPARTMENT REVIEW MEETING, ଭୁବନେଶ୍ବର: ବୈଠକରେ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା । ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବ ହୋଇନି, କାମ ଚାଲିଛି । ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଛକ ପାଖରେ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ ପାଇଁ ବାଧା ହେଉଥିଲା । କାମ ଯେଉଁ ଗତିରେ କାମ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି । କ୍ୱାଲିଟୀ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ବଲାଙ୍ଗିର ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜନବସତି କାରଣରୁ ବାଇପାସ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ଜଙ୍ଗଲଜମି ରହୁଥିବାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଆଗକୁ କାମ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । ଭେହିକିଲ ଅଣ୍ଡର ପାସ୍ ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ଲେଖିଥିଲେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଉଛି । କାମର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ compliance ରିପୋର୍ଟ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କାମର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏ ନେଇ ଉଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ।
କାମ ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସାଂସଦଙ୍କ ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗର ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଆଜି ବସିଥିଲା ବୈଠକ l
ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ତିନିଟି କାମର ଷ୍ଟାଟସ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାରଣ ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ l ତିନିଟି କାମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଟିମ ଗଠନ କରାଯିବ l ସେମାନେ ସେହି କାମଗୁଡିକୁ ତଦାରଖ କରିବେ ଏବଂ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ l
ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବଳକା ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ l ନିୟମିତ ଭାବେ ଶକ୍ତି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସହ ବାକି ଥିବା କାମର ସମୀକ୍ଷା ହେଉଛି l ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ନିୟମ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଜମି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସମୟ ଲାଗୁଛି l ଗତ ବର୍ଷେ ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ 90 % ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନ ହେଲେ କାମ ଆଗେଇବ ନାହିଁ l
ସୂଚନା ଥାଉକି, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା କୁମାରୀ ସିଂହଦେଓ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
ବଲାଙ୍ଗିର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ ୬୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ବଲପୁର-ସୋନପୁର ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବଦଳାଇବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାମରେ ମାଟି ଉପରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଅଗ୍ରଗତି ନଥିବା ଏବଂ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଯାଉନଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଭଲ ତଦାରଖ ପାଇଁ କାମକୁ ସୋନପୁର ଆର୍ଆଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନ୍କୁ ଦେବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ନବରଙ୍ଗପୁର ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ସାଂସଦ ବଳଭଦ୍ର ମାଝୀ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଛନ୍ତି । ୨୦୨୪ ଡିସେମ୍ବରରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ଠିକା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୧ ମାସ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଅଗ୍ରଗତି ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବିଳମ୍ବର କାରଣ ନେଇ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ ସହ ଦାୟୀ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗେଟ୍ ବଜାର ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀର ମାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଯାତାୟାତକାରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରୁ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସେ ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ ନିର୍ମାଣରେ ନିମ୍ନମାନର ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କାମରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା, ଧୂଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କ୍ଷତି ହେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଫ୍ଲାଏଓଭର୍ର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା ମାନ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ବୈଷୟିକ ଅଡିଟ୍ କରିବାକୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ କାମ ଶେଷ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଠିକାଦାର ଓ ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଣାସୀ ଗଲେ ୩୦ ଜିଲ୍ଲାର ୩୦ ଯୁବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମୋଦିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ବଡ ଆୟୋଜନ; ମାସେ ବ୍ୟାପି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦୀପ ଜଳିବାକୁ ଅପିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର