ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟ; ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ୧୫, ୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟରେ ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ କୋଟି , ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 21, 2026 at 2:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଅଧୀନରେ ବଜେଟ୍ ୨୭୨୫.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ୧୦୭୨୬.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହିପରି ମୋଟ ବଜେଟ୍ ୧୩,୪୫୧.୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଆସନ୍ତା ୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ।
ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ବଜେଟ୍ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାର ଏବଂ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷକରି ୧୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ବଜେଟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିସହିତ ବଜେଟରେ ୨୦୨୫-୨୬ ମଧ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାରୁ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୩୭ଟି ରାସ୍ତା ସହିତ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ “ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ” ଯୋଜନାରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ୩୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ୨୦ କି.ମି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି ।
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରୁ-
- ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ (SH) - ୪୧୧୨ କିଲୋମିଟର
- ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା (MDR) - ୨୬୨୬ କିଲୋମିଟର
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା (ODR)- ୨୬୧୬୩ କିଲୋମିଟର
- ମୋଟ - ୩୨୯୦୧ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅଛି
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ୫୩୯୦ କିଲୋମିଟର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଦାୟୀ। ରାସ୍ତ ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଉପରେ ୧,୪୫,୩୪,୫୫୭ ବର୍ଗ ମିଟର (ପ୍ଲିନ୍ଥ ଏରିଆ) କୋଠା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି । ତା ଛଡା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ (OAV), ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋର୍ଟ କୋଠା, କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି କେନ୍ଦ୍ର, ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ରାଜଧାନୀର ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଁ 'ରାଜଧାନୀ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ' ଯୋଜନାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି-
- ବାମ ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତା ନେଟୱାର୍କ - ସାଲିଆ ସାହି ବିସ୍ତାର ଏବଂ ଚୁନାକୋଲି ବସ୍ତି ରାସ୍ତା
- ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ (ବାରଙ୍ଗା -ଜଟଣୀ) -୩୮.୦୪ କ
- ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ରାସ୍ତା (ବାରଙ୍ଗା-ତ୍ରିସୁଲିଆ ଧାକୁଲେଇପୀଠ ଦେଇ -NH-୧୬ ସଂଯୋଗ କରୁଛି)-୬.୪୯
- ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାରରୁ କଳିଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲ ଛକ ଏବଂ ଡମଣା ଛକ (ଡମଣା ଛକକୁ OMFED ଛକ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯିବ)-୬.୧୮
- କାଇମାଟିଆ ଛକରୁ ବରଙ୍ଗା-ପିଟାପାଲି ରାସ୍ତାରେ ଚାଟାବର-୭.୬୧
- ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମରେ ଗୋହିରା -୧୬ ରୁ ଗୋଠପାଟଣା ଭାୟା ମଦନପୁର-୪.୫୯
- NH-୧୬ ରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ AIIMS ଏବଂ ଦାମୋଦରପୁର ଦେଇ ଦୟା ପଶ୍ଚିମ କେନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ-୨.୮୨
- NH-୧୬ (D N ରେଙ୍ଗାଲିଆରେ) ରୁ K-୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତୀକରଣ (କଳିଙ୍ଗ ନଗର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍) ଡିଏଲରୁ ୪ ଲେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ-୧.୩୯
- କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରିଡର-୨.୨୦
- ଖଣ୍ଡଗିରିରୁ ଗଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ କରିଡର ଜାଗମରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ସହିତ-୨.୨୩
- ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗରରୁ ସାମନ୍ତରପୁର ଦେଇ କଳ୍ପନା ଫ୍ଲାଏଓଭର ଏବଂ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଛକ-୪.୯୧
- ଏଜି ସ୍କୋୟାରରେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍-୨.୧୨
- ବାହ୍ୟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍
- କେନ୍ଦୁପାଟଣାରୁ ଇଞ୍ଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି-୬.୦୦
- ଦୟା ସେତୁରୁ ଧଉଳି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି-୧.୭୧
- ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ରୁ ଏମ୍ସ ଛକ (ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିହାର) ଠାରୁ ଘାଟିକିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା (ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି-ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏମ୍ସ ଛକ (ଏନ୍ଏଚ୍ ୧୬ରେ ଏମ୍ସ ଭିୟୁପି) ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ)-୩.୩୮
- ମହିଳା ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ଠାରେ ଜାଭିୟର୍ସ ସ୍କୋୟାରକୁ ବାମ ସମାନ୍ତରାଳ ରାସ୍ତା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା-୧.୨୦
- ପଟିଆ ସ୍କୋୟାରକୁ ଇନଫୋସିଟି ଛକ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା-୧.୭୦
- KIIT ସ୍କୋୟାରକୁ ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା-୨.୧୦
ଉତ୍ତମ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକୁ ୪ ଲେନ୍ ମାନକ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥି ସହିତ-
- ୯୬୯ କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ମୋଟୁ-ତିରିଙ୍ଗି ରାସ୍ତା
- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା-ସମ୍ବଲପୁରର ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଧାମରା ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ଼
- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ
- ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବୃନ୍ଦାବାହାଲ ଠାରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ସହିତ ସଂଯୋଗ
- କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପୁରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହିତ ସଂଯୋଗ
- ଜୟପୁରକୁ ରାଉରକେଲା ସହିତ ସଂଯୋଗ
- ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାକୁ ଜଳେଶ୍ୱର ସହିତ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ବଜେଟରେ ଓଡିଶାର ଐତିହ୍ୟ, ସ୍ମାରକୀ ଏବଂ ମନ୍ଦିରଗୁଡିକର ସଂରକ୍ଷଣ ତଥା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜଗସିଂହପୁରର ମା' ଶାରଳା ମନ୍ଦିର, କଟକ ସହରର ମା' କଟକଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର, କଣ୍ଟିଲୋ ଶ୍ରୀ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶ୍ରୀ ଅଲାରନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି, ସମ୍ବଲପୁରର ହୁମ୍ମା ଓ ଘଣ୍ଟେଶ୍ଵରି ମନ୍ଦିର ଓ ବାଣପୁରର ମା' ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ବାଦ୍ ଘଟଗାଁର ମା' ତାରିଣୀ ପୀଠର ଉନ୍ନତୀକରଣ ପାଇଁ ୨୨୪.୭୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବଜେଟରେ ଏଥିପାଇଁ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି ।
ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ କୋଟିର ବ୍ୟୟ ବରାଦ
କୋରାପୁଟ, ରାୟାଗଡା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଫୁଲବାଣୀ ଜିଲ୍ଲାର ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ୧୪.୦୦ କି.ମି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହ ଗୋଟିଏ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଅଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଆକର୍ଷଣୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବେ ବିକଶିତ ହେବ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ 20 ହଜାର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ