ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ଜେଲଦଣ୍ଡ, ସରଳ ହେବ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା
ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬’ ଆଗତ ହୋଇଛି। ଗୃହରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : September 25, 2026 at 1:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଛୋଟ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଜେଲ୍ର ଭୟ ରହିବନି । ବରଂ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ୍ରୁଟିର ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ହେଉ କି ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ,ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ । ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇଛି ‘ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬’। ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳାଇବା ସହ ଲାଇସେନ୍ସ, ନବୀକରଣ ଓ ଅନୁମତି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସରଳ କରିବା ଏହି ବିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ‘ଓଡ଼ିଶା ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍, ୨୦୨୬’ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ଗୃହରେ ଏହି ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ଅନେକ ଦଶନ୍ଧି ପୁରୁଣା ଆଇନରେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାରାଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏହା ନାଗରିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭୟ ଓ ଅନୁପାଳନର ଭାର ବଢ଼ାଉଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ତ୍ରୁଟିକୁ ଏକାଭଳି ଦେଖିବା ବଦଳରେ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ କରିବାକୁ ଏହି ବିଲ୍ ଆସିଛି ବୋଲି ସରକାର ଯୁକ୍ତି ବାଢିଛନ୍ତି।
ଏହି ବିଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିଗ ,କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅପରାଧକୁ ଅପରାଧମୁକ୍ତ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ କାରାଦଣ୍ଡ ବଦଳରେ ଆର୍ଥିକ ଜରିମାନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତ୍ରୁଟିର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ।
ଲାଇସେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ସରଳତା
କେବଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଲାଇସେନ୍ସ, ନବୀକରଣ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରିବାକୁ ବିଲ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦପ୍ତର ଦୌଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଜଟିଳ ଅନୁପାଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ନପଡ଼େ ,ଏହା ହିଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ।
ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱୟଂଶାସନ, କୃଷି, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଶ୍ରମ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆଇନର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏହି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ,ବିଭିନ୍ନ ନିୟାମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ନାଗରିକ ଓ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ।
ସରକାରଙ୍କ କହିବା କଥା,ନିୟମକୁ ସରଳ କଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅନୁପାଳନ ବଢ଼ିବ । ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବଢ଼ିବ। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାବସାୟିକ ପରିବେଶ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର଼
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ଅମାନିଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ: ଗୃହରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବନ୍ୟାରେ ଯାଇଛି ୭ ଜୀବନ, ୨୬ ଜିଲ୍ଲାର ୩୭ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ