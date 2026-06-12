ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟାଇଟାନିୟମ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀ; ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ
ଏହି କମ୍ପାନୀ କେମିକାଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା
Published : June 12, 2026 at 7:50 PM IST
ଖୋର୍ଦ୍ଧା: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଗେଡିଆପଲ୍ଲୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାହସପୁର ଗ୍ରାମରେ ମେସର୍ସ ବଜରଙ୍ଗ ପାୱାର ଏବଂ ମେଟାଲିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ ଶୁକ୍ରବାର ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନ ଶୁଣାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗେଡିଆପଲ୍ଲୀ ରାଜସ୍ବ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ଡା ସୋହନ ଗିରି ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାହୁ ଯୋଗଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 18 ଜଣ ଜନସାଧାରଣ କମ୍ପାନୀ ସପକ୍ଷ ଏବଂ ବିପକ୍ଷରେ ମତ ରଖିଥିଲେ । ଏହି କମ୍ପାନୀ କେମିକାଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବଜଗତ ଉପରେ ପଡିବ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଥିଲେ । ଆଉ କେତେକ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ସହ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି ବଢିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କମ୍ପାନୀ ହେଲେ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କାମ କରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଶିଶିର କୁମାର ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅଂଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସାହୁ କହିଥିଲେ, 'ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଜି ବଜରଙ୍ଗ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ମେଟାଲିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଥିଲେ । କିପରି ଟାଇଟାନିୟମ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇଡ ଆମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ମିଶୁଛି ତାହା କହିଥିଲେ ।'
'ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଡା ସୋହନ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମତ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ । ତାହା ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛୁ । ତାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବୁ । ସେଠାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ନିଷ୍ପତି ନେବେ ।'
ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାରେ ଅଧିକାରୀ ଓ 3 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହୋଇଥିଲେ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବର୍ଷାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଲା ସତର୍କତା, ଜଣ୍ଡିସ୍ ରୋକିବାକୁ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବକେୟା ଦରମା ଓ EPFକୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMSର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ