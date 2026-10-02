ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ‘ସୁଜଳ’ ଅଭିଯାନ; ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ କରିପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶା ?
ଜଳ ଯୋଗାଣ ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ସଂରକ୍ଷଣ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । 'ସୁଜଳ’ ଅଭିଯାନରେ ଜଳ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 2, 2026 at 6:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଢୁଛି ସହରୀକରଣ, ଅନ୍ୟପଟେ ବଢୁଛି ଜଳର ଚାହିଦା । ତା’ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଳ ଅପଚୟ, ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣିରୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜଳକୁ କେବଳ ଯୋଗାଣ ନୁହେଁ, ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ୟବହାରର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ‘ସୁଜଳ’ ଅଭିଯାନ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡଃ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଜଳ ଯୋଗାଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।"
ରାଜ୍ୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଅଧୀନ ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ସହ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଟ୍ୟାପ୍ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଖୋଲା ନରଖିବା, ପାଇପ୍ ଲି-କେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା, ନଦୀ-ପୋଖରୀ-ନଳକୂପ ନିକଟରେ ଆବର୍ଜନା ନପକାଇବା ଏବଂ ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ଭଳି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।
କେବଳ ପାଣି ବଞ୍ଚାଇବା ନୁହେଁ, କେଉଁ ପାଣି ପିଉଛୁ ଏବଂ କିଭଳି ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଦୂଷିତ ପାଣିରୁ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, ଟାଇଫଏଡ୍ ଓ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ଓ ଘୋଡଣୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା, ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଓ ଭୂତଳ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଟାଙ୍କି ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନ୍ୟତମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ଜଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଇବା ସହ ଜଳ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ‘ସୁଜଳ’ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଓ ନିରାପଦ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ । କିନ୍ତୁ ଜଳର ଅପଚୟ ରୋକିବା, ଜଳ ଉତ୍ସକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ସୁଜଳ ଅଭିଯାନକୁ ଜନଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଜଳ ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି,ଏହା କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା । ସରକାର ପାଣି ଯୋଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ସମାଜର । ସେଥିପାଇଁ ‘ସୁଜଳ’ର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ,ଆଜି ପାଣି ବଞ୍ଚାଇଲେ ହିଁ କାଲିର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପାଣି ରହିବ । ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ୧୬, ସଚେତନତାର ଏହି ୧୫ ଦିନ କେବଳ ଅଭିଯାନରେ ସୀମିତ ନରହି, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଜୀବନଶୈଳୀର ଅଂଶ କରିପାରିବ କି ଓଡ଼ିଶା ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ; 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ହେବ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର