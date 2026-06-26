ETV Bharat / state

ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମୁଣ୍ଡୁଳି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଜନଶୁଣାଣିରେ ମତ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା

ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମୁଣ୍ଡୁଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ । ଜନଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମତ ରଖିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

TATA STEEL PUBLIC GRIEVANCE
ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 26, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଅନୁଗୋଳ: ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଟାଟାର ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ । ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୫.୬ MTPA ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତରୁ ୭.୧ MPTA ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ୍ ଏବଂ ୮.୩ MPTA ସୋଧିତ ଇସ୍ପାତ((Refined Steel) ଉତ୍ପାଦନର ଲକ୍ଷ ରଖିଛି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକ ନୁଆହତା ଠାରେ ପରିବେଶ ଜନିତ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଜନଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିରକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଦୟ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଧିକାରୀ ରମେଶ କୁମାର ଏକ୍କା ମିଳିତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ।

ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)

ଜନଶୁଣାଣି ଅବସରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମଣ୍ଡଳୀର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ କମ୍ପାନୀର ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାୟୀ ଉପକ୍ରମ, ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । କମ୍ପାନୀର କର୍ପୋରେଟ ସେବା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ କମ୍ପାନୀର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଓ ଲୋକମାନେ କିପରି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେନେଇ ମତ ରଖିଥିଲେ । ସେପଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।

TATA STEEL PUBLIC GRIEVANCE
ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ମେରାମଣ୍ଡଳୀ ବାର୍ଷିକ ୫.୬ ମିଲିୟନ ଟନ୍ (ଏମଟିପିଏ) ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ (କ୍ରୁଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍‌) ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମନ୍ୱିତ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିଚାଳନା କରୁଛି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅଶୋଧିତ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୭.୧ ମିଲିୟନ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଇସ୍ପାତ (ଫିନିସ୍‌ଡ ଷ୍ଟିଲ୍‌) ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ ୮.୩ ମିଲିୟନ ଟନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଇସ୍ପାତ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।

ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସମ୍ବଳ ପରିଚାଳନାକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ‘ଜିରୋ ଏଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ' (ଜେଡ୍‌ଇଡି) ବା ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାରି ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ସମସ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟଜଳକୁ ପୁନଃପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହାସହ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ଓ ଦକ୍ଷ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆପଣାଇବ । ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ଅନୁମୋଦିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପରିବେଶ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମନିଟର କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ଏମିସନ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (ସିଇଏମ୍‌ଏସ୍‌) ଏବଂ କଣ୍ଟିନିଅସ୍ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (ସିଏଏକ୍ୟୁଏମ୍‌ଏସ୍‌) ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ।

TATA STEEL PUBLIC GRIEVANCE
ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ଅନୁଷ୍ଠିତ (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣରେ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମିର ଅବଧାରଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ, ଯେପରିକି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସର ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଉପଯୋଗ, ସ୍ଲାଗ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ମେଟାଲ୍ ରିକଭରୀ, ୱେଷ୍ଟ ହିଟ୍ ରିକଭରୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ଶିଳ୍ପଭିତ୍ତିକ ଉପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ପୁନଃଚକ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି । ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଫଳରେ କମ୍ପାନୀର ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇ କାର୍ବନମୁକ୍ତ (ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ) ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ । ପ୍ଲାଣ୍ଟର ୧୦ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନର ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବାୟୁ, ଜଳ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟାମକ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ସମୟରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ, ପାନୀୟ ଜଳ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସମ୍ପର୍କିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।

ଅନୁଗୋଳ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ମୁଁ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ଏଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଯେ, ସେମାନେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠାକାର ବେକାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାଗାବାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ । ଏବଂ ଏଠାରେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିଛନ୍ତି । ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆହୁରି କିଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି । "



ପ୍ରକାଶ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କୁସୁପଙ୍ଗା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଇଟାପ ଗ୍ରାମଠାରେ ଗତ ଜୁନ ୨୩, ୨୦୨୬ ତାରିଖରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ଜନ ଶୁଣାଣି ସଫଳ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅପେକ୍ଷାରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଡପଲର ରାଡାର ଷ୍ଟେସନ: ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସୂଚନା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘Go East’ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଘୋଷଣା: ଶିଳ୍ପାୟନରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଓଡ଼ିଶା, ୫ ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ଭାରତର ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

TAGGED:

TATA STEEL PUBLIC GRIEVANCE
ANGUL NEWS
TATA STEEL CAPACITY EXPANSION
ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ ମେରାମୁଣ୍ଡଲି
TATA STEEL MERAMANDALI PLANT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.