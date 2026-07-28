ପଞ୍ଚ ଭୁତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜନନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ: ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବସାନ
ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ସହ ଜନ୍ମମାଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଉସେନମୋରା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ
Published : July 28, 2026 at 10:20 PM IST
Sushant Singh's last rites are performed, ବରଗଡ଼: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଭଟଲି ବିଧାୟକ ଓ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ସଦା ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବଳ ଏକ ରାଜନେତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଜନସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି । ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ରହିବା ପରେ ୨୭ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୬ରେ ୫୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି । ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ମାନର ସହ ଜନ୍ମମାଟି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଉସେନମୋରା ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l
ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଜନନେତା
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉସେନମୋରା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଥିଲେ । ଶୈଶବରୁ ସରଳ ଜୀବନ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବାର ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ସମାଜ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ତାଙ୍କୁ ଜନମାନସର ନିକଟତର କରିଥିଲା । ପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିନଥିଲା ବରଂ ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ସରଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା ।
ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ଯାତ୍ରା
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ୨୦୦୯, ୨୦୧୪ ଓ ୨୦୧୯ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ । ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ରଣନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସଂଗଠକ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।
- 2009ରେ ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ ପାଇ ସେ 4,771 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
- 2014ରେ 37,581 ଭୋଟରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
- 2019ରେ 23,232 ଭୋଟରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଦାୟିତ୍ୱ
- 21 ମେ 2017– ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି (Labour & Employees State Insurance) ବିଭାଗର ସ୍ୱାଧୀନ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
- 29 ମେ 2019– ପଞ୍ଚମ ଥର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ସେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ (Rural Development), ଶ୍ରମ ଓ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ପୁନର୍ଗଠନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଥିଲା ଭଟଲିରେ କ୍ରମାଗତ ତିନି ଥର (2009, 2014 ଓ 2019) ବିଜୟୀ ହେବା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେବା ।
ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରମ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲେ । ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଥିଲା ।
ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜନସେବା । ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କ୍ଷମତାର ମାଧ୍ୟମ ନୁହେଁ ବରଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଥିଲା । ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ, ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ରହୁଥିଲେ ।
କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସେ ନିଜେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଭଳି ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରିଥିଲେ ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ରାଜନୀତିରେ ସୀମିତ ନଥିଲା । ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ଥିଲା "ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ" । ଅନେକ ଅସହାୟ ଓ ଗରିବ ପରିବାରର ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ସେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଇଥିଲେ । କାହାରି ଘରେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ, ସେ ନିରବରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ । କେତେ ପରିବାରର ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଛନ୍ତି, କେତେ ଅସହାୟଙ୍କୁ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହାର କୌଣସି ହିସାବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର ସେହି ହିସାବ ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ।
ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଲି ହାତରେ କିମ୍ବା ଖାଲି ପେଟରେ ଫେରୁନଥିଲେ । ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାୟ କହୁଥିଲେ- "ଆଗେ ଖାଇ ନିଅ, ତା'ପରେ କଥା ହେବ ।" ଏହି କେତୋଟି ସରଳ ଶବ୍ଦ ହିଁ ତାଙ୍କର ମାନବିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଥିଲା । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେବା ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ।
ସେ କେବେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାରେ ସଙ୍କୋଚ କରୁନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ । ଏହା କେବଳ ଏକ ଭୋଜନ ନଥିଲା; ଏହା ଥିଲା ସମାନତା, ସମ୍ମାନ ଓ ମାନବିକତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ।
ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖଠାରୁ ଜନସେବାକୁ ସେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ସେବାର ପ୍ରେରଣା ଥିଲା । ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ହିଁ ନିଜର ସୁଖ ଥିଲା ।
ଆଜିର ସ୍ୱାର୍ଥପର ସମୟରେ ଏଭଳି ନେତା ବିରଳ । ରାଜନୀତିରେ ଅନେକ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି; କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଘର କରିପାରନ୍ତି ? ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ସେହି ବିରଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିଭାବକ, ସହାୟକ ଓ ଆଶ୍ରୟଦାତା ଭାବେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଅବଦାନ
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ । ସେ ଦଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଂଗଠକ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲେ । ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଦକ୍ଷତା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ କ୍ଷମତା ଦଳକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ।
ଯେଉଁ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କଂଗ୍ରେସର ଦୁର୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ ଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଅନେକେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି । ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା, ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜନନେତାରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା ।
ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯାହା ମନେ ରହିବ
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଜଣେ ସରଳ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ଦୃଢ଼ ସଙ୍କଳ୍ପବାନ ଓ କର୍ମଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ । ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ଆଚରଣ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଅମର ରହିବ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି
ଜୀବନରେ ପଦବୀ ମିଳିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା । ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନସେବା ଓ ମାନବିକତା ଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଭଟଲି, ବରଗଡ଼ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଜନଦରଦୀ ନେତାଙ୍କୁ ହରାଇଛି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା, ସଂଘର୍ଷ, ଜନପ୍ରେମ ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ । ମଣିଷର ଶରୀର ନଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସତ୍କର୍ମ ଓ ଜନସେବା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ । ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଜୀବନ ସେହି ସତ୍ୟର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଉଦାହରଣ ।
ଆଜି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭଟଲିରୁ ବିଜେପୁର, ସୋହେଲାରୁ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏହାର ସାକ୍ଷୀ ଯେ, ସେ କେବଳ ଭୋଟର ନେତା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟର ନେତା ଥିଲେ । ଅସଂଖ୍ୟ ଲୁହଭରା ଆଖି, ନିରବ ମୁହଁ ଓ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଅଗାଧ ଭଲପାଇବାର ପ୍ରତିଛବି ଥିଲା ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇ ଯାଇଥାଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜନସେବା, ମାନବିକତା, ତ୍ୟାଗ ଓ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ହୋଇ ରହିବ ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେବା, ସ୍ନେହ ଓ ଆଦର୍ଶ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିବ । ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଜନନାୟକଙ୍କୁ ହରାଇଛି । ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କାର୍ଯ୍ୟରତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ପଞ୍ଜାବୀ ଯୁବକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାରି ଦିନ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆକ୍ସନ, ବନ୍ଧା ହେଲେ 4
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼