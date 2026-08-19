ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାୱାରବୋଟ ଓ ଡ଼ଙ୍ଗା ଯୋଗାଅ, ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 19, 2026 at 2:43 PM IST
କଟକ: ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆବଶ୍ୟକ ପାୱାର ବୋଟ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ସୁବିଧା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଓଡିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷକରି ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାୱାର ବୋଟ୍ (ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଡଙ୍ଗା) ଓ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଛନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦାୟର ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ହରିଶ ଟଣ୍ଡନ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାଶଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡଙ୍ଗା-ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘସମୟ ଧରି ଏପରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ଓ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ । ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଡଙ୍ଗା ମୁତୟନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକରେ ପାୱାର ବୋଟ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ, ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଓ ସହରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଯାତାୟାତର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ । ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ମେକାନିକାଲ ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
କଣ ଯୁକ୍ତି ବାଢିଲେ ଓକିଲ ?
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ପ୍ରଶାସନ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ଅଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପାୱାର ବୋଟ୍ ଓ ସାଧାରଣ ଡଙ୍ଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଡଙ୍ଗା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବାରୁ କିମ୍ବା କେବଳ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଉଚିତ୍ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପଠାଯାଉଛି'- ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୈତରଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଶଙ୍କା: ଦୁଇ ନଦୀ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ