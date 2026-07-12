ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ; ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ବେପାର ନ କରି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦାବି
ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : July 12, 2026 at 7:33 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁରୀ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ। ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅ-ତିଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ଇସ୍କନ ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବିରୋଧ କରି ଭୁବନେଶ୍ବର ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି 'ୱି ଫର୍ ଭୁବନେଶ୍ଵର' ସଂଗଠନ । ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ହାତରେ ପ୍ଲା-କାର୍ଡ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା । ଇସ୍କନର ବାରମ୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅବମାନନା କରିବା ଓ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ଏହି ବିରୋଧ କରିଛି ସଂଘ।
ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏଭଳି କଦର୍ଥ କରାଯାଉଥିବ ସେଦିନ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ଇସ୍କନ ଯଦି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବ, ତେବେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ଇସ୍କନର ରଥ ଯାତ୍ରାକୁ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଜଗନାଥ ପ୍ରେମୀ ବିରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଜଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସଂଘର ସଦସ୍ୟ । କାରଣ ଇସ୍କନ କେବଳ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁନାହିଁ ଆମ ଜଗନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା କୁହାଯାଉଥିବା ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଚିଠିକୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରିବା ସହ ଇସ୍କନ ତାର ପ୍ରତିଶୃତି ପାଳନ କରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ।
ଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତଥା କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ ବେପାର କରୁଛି ଇସ୍କନ । ଅଦିନିଆ ରଥ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛି ଇସ୍କନ । ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଚାର ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ଵକୁ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରୁଛି । ଯାହା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବି ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ବିରୋଧ କରିବେ ଆଉ ଇସ୍କନକୁ ସବୁଠି ବିରୋଧ ହେବା ସହ ଆମ ଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟଜଣେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ତଥା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଅମରେଶ ଜେନା ବିରୋଧ ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭାବେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଆଧାରରେ ହିଁ ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ । ଏହାସହ ୯ ଦିନାତ୍ମକ ଦିନର କେଉଁ ଦିନ ବି ରଥଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଆମ ଆମ ପରମ୍ପରା ସହ ଗଜପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତ ସହ ଯୋଡି ହୁଅନ୍ତୁ । ନେହେଲେ ଆଗକୁ ସ୍ତିତି ଭୟଙ୍କର ହେବ । ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ରଥ ଯଯାତ୍ରା କରିବେ ସେଇଠି ବିରୋଧ ହେବ ।
ସେପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ନକରିବାକୁ ଆଉ ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଦାବିପତ୍ର ଇସ୍କନର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଦାବିପତ୍ର ପାଇବା ପରେ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ପାଦକ ଦିବ୍ୟବତ୍ସ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଦାବିପତ୍ରକୁ ଇସ୍କନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗ୍ରହଣ କରିଛି । କରା ଯାଇଥିବା ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି । ବିଦେଶରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ । ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନାହିଁ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇସ୍କନ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ପୁରୀବାସୀ - ISKCON FACES PROTEST
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର