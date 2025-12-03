ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଗର୍ଜିଲେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର; 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ
ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର l ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ l
Published : December 3, 2025 at 5:11 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମହାତ୍ମାଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର 10 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର l ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ l
ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରୀ ଓ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି
10 ଦଫା ଦାବିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରୀ ଓ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଯଦି ଏକ ନମ୍ବର ହୋଇଛି, ତାହା ହେଲେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଓ ଆୟୁଷ ବିଭାଗ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା l ଅବହେଳା ଓ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତିକୁ ଦୁଃଖର ସହ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର । ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ MHU 2001 ଓ NHM ଅଧୀନରେ AYUSH OPDରେ 2007, 2013ରେ RBSK ଦୀର୍ଘ 24 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଚାକିରୀ ନିୟମିତ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଆମେ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ ହେଲେ ନୂଆ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, ବୋଲି ସେମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l
- ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଚାକିରିର ସ୍ଥାୟୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ସମାନୁପାତିକ ହାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପ୍ରଦାନ।
- ୧୧ ମାସିଆ ଚୁକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପୂର୍ଣ ଉଛେଦିକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୁଷ ବିଭାଗରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିୟମିତ ଆୟୁଷ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ସହ ଆୟୁଷ ସହାୟକ ନିଯୁକ୍ତି।
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଓ ସମାନୁପାତିକ ଛୁଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା l
- ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଏକକାଳୀନ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭଳି ସମାନୁପାତିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ।
- ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ (NHM)ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରି ମୋବାଇଲ ହେଲଥ ୟୁନିଟ (MHU) ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ EPF ପରିସର ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ।
- ଇନ୍ ହାଉସରେ ବାହାରୁଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡିକରେ RBSK ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି MHU ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ।
- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ଆନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ ତଥା ଦେୟମୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା l
- ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ସୁବିଧା ସହ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତି ପରେ ପୁନଃଶ୍ଚ ଚାକିରୀରେ ଯୋଗଦାନର ଅନୁମତି।
- କେବିକେ ପ୍ରତ୍ସାହନ ରାଶି 4000ରୁ ଅନ୍ୟୁନ 10000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା।
NAM ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଜନସଂଖ୍ୟା ରେ ଜଣେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର ଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ନଅ ହଜାର ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ରେ ମାତ୍ର 1358ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ ହୋଇଛି ।
