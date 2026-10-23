ETV Bharat / state

ବର୍ଷବର୍ଷର ଅବହେଳା ନେଲା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ: ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ

ପରିଚ୍ଛଳରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ।

protest in khoradha Locals stage a road blockade demanding repairs
ବର୍ଷବର୍ଷର ଅବହେଳା ନେଲା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ: ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 23, 2026 at 5:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଖୋରଧା : ଦୀର୍ଘଦିନର ଅବହେଳା ଓ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ । ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ରାଉତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ପରିଚ୍ଛଳରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡିଛି । ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।

protest in khoradha Locals stage a road blockade demanding repairs
ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ଏହି ରସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ହେଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବେଗୁନିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।

protest in khoradha Locals stage a road blockade demanding repairs
ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ରିୟା ସରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଗିଦ କରିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।' ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।

protest in khoradha Locals stage a road blockade demanding repairs
ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭିକାରି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା । ଦକ୍ଷିଣ ବେଗୁନିଆରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ । ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ' ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

protest in khoradha Locals stage a road blockade demanding repairs
ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ (Etv Bharat)

ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହା ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା । ମୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ କହିଛି । ଦୀପାବଳୀ ପରେ ପକା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କହିଛି ।

ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟୋକନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିପାରୁନି ଧାନ, ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ

TAGGED:

ROAD PROBLEM
ROAD BLOCKADE KHORADHA
ପରିଚ୍ଛଳ ବେଗୁନିଆ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବି
ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକରେ ରାସ୍ତାରୋକ
BEGUNIA LOCALS STAGE PROTEST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.