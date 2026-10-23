ବର୍ଷବର୍ଷର ଅବହେଳା ନେଲା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ: ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାରୋକ କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ
ପରିଚ୍ଛଳରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ ।
Published : October 23, 2026 at 5:18 PM IST
ଖୋରଧା : ଦୀର୍ଘଦିନର ଅବହେଳା ଓ ରାସ୍ତାର ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ । ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଖୋରଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ରାଉତପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ପରିଚ୍ଛଳରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ଶୁକ୍ରବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା । ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ପଡିଛି । ଏପରିକି ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
ଏହି ରସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତୀକରଣ ହେଇନଥିବାରୁ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରୋକ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ବେଗୁନିଆ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, 'ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ରିୟା ସରିଛି ଏବଂ ଆମେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ତାଗିଦ କରିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।' ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ପରେ ରାସ୍ତାରୋକ ହଟିଥିଲା ଏବଂ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭିକାରି ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ଏ ରାସ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନରେଖା । ଦକ୍ଷିଣ ବେଗୁନିଆରୁ ବେଗୁନିଆ ସଦର ମହକୁମାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯାତାୟାତ କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଛି । ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ । ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ମରାମତି କରାନଗଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରାଯିବ' ବୋଲି ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଗୁନିଆ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରଠାରୁ ଏହି ରାସ୍ତାର ପୁନଃରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏହା ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା । ମୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଡଷ୍ଟ ପକାଇ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ କହିଛି । ଦୀପାବଳୀ ପରେ ପକା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପକ୍ରିୟା କରିବାକୁ କହିଛି ।
ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବେ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଉଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଖୋରଧା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ସମ୍ବଲପୁର-ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟୋକନ ମିଳିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଉଠିପାରୁନି ଧାନ, ମଣ୍ଡି ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀଙ୍କ ରାସ୍ତାରୋକ