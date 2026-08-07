ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗ... ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ Gen Zଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅସଙ୍ଗତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 7, 2026 at 3:35 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତେଜିଛି ପ୍ରତିବାଦ । ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଜେନ ଜି (Gen Z) । ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଶୁକ୍ରବାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଶହ ଶହ ଜେନ୍ ଜି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ, ମୁଦ୍ରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଅସଙ୍ଗତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି କିପରି ରହିଗଲା, ସେନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି
ଶିକ୍ଷାର ମାନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, ସ୍କୁଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଶିକ୍ଷକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଭାବେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ । ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ
ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ହେଉଛି, ନୂତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା । ସେହିପରି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ, ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
'ଯାହା ପଢିବା କଥା ତାହା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ନାହିଁ '
ଧାରଣାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ଏଫଏମ କଲେଜରେ ଇତିହାସରେ ପିଜି କରୁଥିବା ପୁଷ୍ପଲତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, 'ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶିକ୍ଷାକୁ ଘରୋଇ କରଣ କରାଯାଉଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ହଜାର ହଜାର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ସରକାର ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ପାଠ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ସେହି ପାଠ୍ୟଗୁଡିକ କୌଣସି ବହିରେ ନାହିଁ । ତେଣୁ ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ବହିକୁ ତୁରନ୍ତ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଉ । ଏହା ସହିତ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପଲତା ।
'ଏବେବି ଭୁଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା'
ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଜି କରୁଥିବା ପପୁ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, 'ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୂର୍ତତନ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ବି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତପା ଦିଅନ୍ତୁ । ଏବେବି ଭୁଲ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଭୁଲ ରହିଛି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଶିକ୍ଷାର ଉଚିତ ସଂସ୍କାର ଅନାଣାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛୁ ।'
'ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି'
ଆଉଜଣେ ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, 'ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡି ଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ ହେବା ସହିତ ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଶସ୍ତାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷାକୁ ଗେରୁଆକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟୀ । ତେଣୁ ସେ ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯୁବଛାତ୍ର ।'
କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ଆହ୍ୱାନ କୁମାର ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି, 'ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁଲ ରହିବା, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହିବା, ଏନଇପିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଭଳି ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣାରେ ବସିରହିଛୁ । ଯଦି ଆମ ଦାବି ଶୁଣା ନ ଯାଏ ତେବେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଯେଉଁଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଯାଇଥିଲା, ଓଡିଶାରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ହେବାକୁ ଡେରି ହେବନି ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଛାତ୍ରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ପରି ବୃହତ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷକ, ଅଭିଭାବକ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନମାନେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ରେ BJDର ରଣହୁଙ୍କାର, ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ; ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ପାଇଁ ଲାଲବାଗ ଥାନାରେ ଏତଲା