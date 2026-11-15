ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଘଟଣାରେ ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 5 ଗିରଫ
ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲେ ।
Published : November 15, 2026 at 9:55 AM IST
ଜଗତସିଂହପୁର: ରଘୁନାଥପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇଙ୍କୁ ବିରୋଧ ଘଟଣାରେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି(ଶନିବାର) ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛି ବିଜେଡି ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?
ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ଦୁଇଘଣ୍ଟା ଅଟକ ରଖିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଧାୟକ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ, ସେହି ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କଡା ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ବିନ୍ଦା କଲେ ବିଜେଡି ନେତା:
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, ‘ଲୋକେ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ବିଡ଼ିଓ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଦେବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନାଁ ମାମଲା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି । ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଜନ ପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ତାକୁ ବିଧାୟକ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ।’ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ।’
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ, ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଉଦ୍ୟମ, ଅପହରଣ ଆଦି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ କୁମାର ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି ନେତା ମାନେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
IASଙ୍କୁ ଆସିକା ବିଧାୟକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର; ଥାନାରେ ଏତଲା, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ବିଧାୟକ
ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ନିଆଳୀ ଯୁବନେତା ଗିରଫକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଜବାବ ଦେଲେ ବିଧାୟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଜଗତସିଂହପୁର