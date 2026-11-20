ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେଜିଲା; ୨୫ରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ
ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : November 20, 2026 at 6:17 PM IST
ELECTRICITY EMPLOYEES STRIKE, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋୟର ପିଏମଜି ସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଧାରଣା ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି ରହିଛି । ବାତ୍ୟାଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଧାରଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ । ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ମଞ୍ଚ । ସେପଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ।
ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ । ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ସୁଲତା । ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ନକରି ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶୁଖିଲା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । କେବଳ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇନାହାନ୍ତି, ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ସୁଲତା । ଟାଟା ପାୱାର ସହ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବିକା ବିପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଓ ଉପଭୋକ୍ତା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ସୁଲତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ଲିନ୍ଚିଟ ମିଳିବା ପରେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକ ଅହଂକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବଗତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଶୁଳ୍କ, ବିଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ କାଟ ଉପରେ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ହଜାର ହଜାର ସ୍ଥାନୀୟ ଓଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରି ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ସଂସ୍ଥା ଜରିଆରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିବା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମିଥ୍ୟା ରିପୋର୍ଟର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଲତା ।
ସେହିପରି ବିଲ ସଂଗ୍ରହ ଓ ମିଟର ରିଡିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ SPIS ନାମକ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ଲିଷ୍ଟେଡ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ପୂର୍ବତନ CESUକୁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଥିବା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥଗିତାଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯିବା ସହ ପୁରୁଣା ମିଟର ପୁଣି ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ମିଟରର ପଲ୍ସ ରେଟ ଦୁଇଗୁଣ କରି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବିଲ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସଂସ୍ଥା OPTCLକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୁଲତା ଆଣିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଚାକିରି ହରାଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜାରି: 'ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ରଖି ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛି ଟାଟା ପାୱାର'- ସଭାପତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗାନ୍ଧି ମାର୍ଗରେ TPCODL ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ; ଲାଗୁ ହେବ ଏସମା, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର