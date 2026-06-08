ETV Bharat / state

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ

ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ

Protest against Plus Two evaluation intensifies: Parents Association strike in CHSE office
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

PLUS TWO EVALUATION CORRUPTION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଏଜୁକେସନ୍- CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଛି । ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ ।

ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ (ETV BHARAT ODISHA)



ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁମୋଦନ ବିନା COEMPT EduTek ନାମକ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ କିପରି ଓ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା,“ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ।


ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦୦ ମାର୍କରୁ ୧୦୨ ମାର୍କ ମିଳିଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିବା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ୬୦ରୁ ୭୦ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପରି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ।


ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଭାବେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ,“ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।



ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଫଳାଫଳ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ । କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ,“ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ; ପିଲା ହେବେ ଚାପମୁକ୍ତ, ବଢିବ ସୃଜନଶୀଳତା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

CHSE EVALUATION
PARENTS ASSOCIATION PROTEST
PLUS TWO EVALUATION
ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକୁ ବିରୋଧ
PLUS TWO EVALUATION CORRUPTION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.