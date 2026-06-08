ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ: ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅନଶନ
ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ ଦାସ
Published : June 8, 2026 at 6:49 PM IST
PLUS TWO EVALUATION CORRUPTION, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି । ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡେରୀ ଏଜୁକେସନ୍- CHSE କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନଶନରେ ବସିଛି । ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି ମହାସଂଘ ।
ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାସୁଦେବ ଭଟ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, “ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଅନୁମୋଦନ ବିନା COEMPT EduTek ନାମକ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଏହି କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ କିପରି ଓ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା,“ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ।
ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନରେ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇଛି । କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୧୦୦ ମାର୍କରୁ ୧୦୨ ମାର୍କ ମିଳିଥିବା ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେମାନେ ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ୯୦ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ମିଳିବା ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ୬୦ରୁ ୭୦ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ପ୍ରାୟ ୪ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପରି ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛି ଅଭିଭାବକ ମହାସଂଘ ।
ଅଭିଭାବକ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଶୋଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ,“ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଭାବେ ନେଇ ହେବ ନାହିଁ । ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଜୁଡିସିଆଲ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ,“ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇର ଫଳାଫଳ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଯାଇନାହିଁ । କେଉଁ ସଂସ୍ଥା କାମ କରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ,“ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାଗଣା UPSC କୋଚିଂ; କାଲିଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ, ଜୁନ 28ରେ ପରୀକ୍ଷା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ; ପିଲା ହେବେ ଚାପମୁକ୍ତ, ବଢିବ ସୃଜନଶୀଳତା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର