ଦରଦାମ ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିବାଦ; ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ରୋଷେଇ (ETV BHARAT ODISHA)
ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ବିଜେଡି କରିଛି ଗର୍ଜନ । ବିଜେଡିର ତିନି ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମହିଳା, ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ମହିଳା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । (ETV BHARAT ODISHA)
ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୁଦ୍ଧ ଦେହିଂ ଡାକରା ଦେଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ଗର୍ଜନ କରିଛି ବିଜେଡ଼ି । ଦରଦାମ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ମୋହନ ସରକାର ଫେଲ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଇଛି । ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଲପିଜି ଦାମ ୬୦ ଟଙ୍କା ବଢିଛି । ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବଢିଛି । ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ଏଲପିଜିର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲାଣି । ଏଲପିଜି ପାଇଁ ବୁକିଂ ସମସ୍ୟା ସହ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଚଡକ ପଡ଼ିଲାଣି ।
ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ବିଜେଡି କରିଛି ଗର୍ଜନ । (ETV BHARAT ODISHA)
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆଳ କରି ଖସିଯିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଦରଦାମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି । ପ୍ରତିବାଦରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି । ସରକାରଙ୍କ କାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ମହିଳା, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଶାଖା କରୁଛି ଗର୍ଜନ କରିଛି । ସେହିପରି ମହିଳା ସଂଗଠନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରକୁ ନେବାକୁ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଲାଗି ବିଜେଡି ବଡ଼ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ମହିଳା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ସରକାର ହେଉଛି ଲୁଟେରା, ଅପାରଗ ସରକାର । ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ କାମ । ୧୮ ମାସ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦରଦାମ ବଢି ଚାଲିଛି । ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଗଲାଣି । ଏହା ପରେ ବି ବିଜେପି କହୁଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର । ଗ୍ୟାସ ଦର ବଢ଼େଇ ପ୍ୟାନିକ ନହେବାକୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି । ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ନୈତିକ ଅଧିକାର ହରେଇ ସାରିଲେଣି ।"ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହା କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଖାଇବା ତେଲ ଓ ରାନ୍ଧଣା ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ଚଡକ ପଡିଛି । ରାନ୍ଧିବା ତୈଳ ୧୭୦ ଟପିଲାଣି । ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ୬୦ ଟଙ୍କା ଓ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ୧୧୯ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାର ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ଅଛନ୍ତି । କେବଳ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି କୌଣସି ନିଘା ନାହିଁ । ଠୋସ ଅର୍ଥନୈତିକ ପଲିସି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଦେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ, ତେବେ ୧୫ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାର ରହି କଣ କରିବ । ୨ ବର୍ଷର ଓଡିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି ।"
ବିଜେଡିର ତିନି ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମହିଳା, ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । (ETV BHARAT ODISHA)
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧର ଆଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି । ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଏକ ବାହାନା । ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଲୁଟିବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ମହଙ୍ଗା ଅର୍ଥ ଗରିବ, ଖଟଖିଆ ଓ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପକେଟରୁ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର । ତଳ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ମହଙ୍ଗା ବୋମା ଫିଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର । ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି । ହେଲେ କୌଣସି ଦର ହ୍ରାସ ହେଉନାହିଁ । କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଅଶୌଧିତ ତୈଳ ଦର ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୫୦ ଡଲାରକୁ ଖସି ଆସିଥିଲା । ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲା । ଚାକିରୀ ନାହିଁ କି ରୋଜଗାର ନାହିଁ । ବିଜେପି ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ପୂରଣ କରୁ ।"
ଦରଦାମ ଓ ଏଲପିଜି ମହଙ୍ଗା ପ୍ରତିବାଦ; ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ମହିଳା ସଂଗଠନର ରୋଷେଇ (ETV BHARAT ODISHA)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଦଳିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ ନିୟମ; ଏଣିକି 25 ଦିନ ନହେଲେ ମିଳିବନି ନୂଆ ସିଲିଣ୍ଡର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ: ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଲା ଖାଇବା ତେଲ ଦର, ପ୍ରଭାବିତ ହାଣ୍ଡିଶାଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର