ପ୍ରଶାସନ ଓ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ବେକରେ କୋଇଲା ପରିବହନ କଣ୍ଟା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ବାହାରୁନି କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ସମାଧାନର ବାଟ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଏକତା ଏବେ ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା, କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ବେକରେ କଣ୍ଟା ହୋଇ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 2, 2026 at 2:28 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ବାହାରୁନି ସମାଧାନର ବାଟ, ଛିଣ୍ଡୁନି ଗାଁ ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ ବିବାଦ । ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ କୋଇଲା କମ୍ପାନୀ ବେକରେ ଲାଗିଛି ପରିବହନ କଣ୍ଟା । ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦି ଧରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ୨୬ ଦିନ ବିତିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ବିରୋଧ:
ଗାଁ ପ୍ରତି ବିପଦ ଓ ପରିବେଶ ଜନିତ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କୋଶଳା ଗାଁ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ କୋଇଲା ପରିବହନ କରାଇ ନଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି । ଜନବସତି ଭିତରେ ଦୈନିକ ହଜାର ହଜାର କୋଇଲା ଟ୍ରକ ଚାଲିଲେ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢିବ । ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେବେ । ତେଣୁ କମ୍ପାନୀ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ କରି କୋଇଲା ପରିବହନ କରୁ । ମରିବୁ ପଛେ ଗାଁ ଭିତର ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ ହେବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ।
ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ୨୬ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି । ଯାହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅବଦୁଲ ଏମ୍ ଅଖତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ । ଅନୁଗୋଳ ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକରେ ଥିବା ନୈନି କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ କୋଇଲା ପରିବହନକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିଛି । ଆଖପାଖ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଁର ଲୋକ କୋଶଳା ରାସ୍ତାରେ ଦିନରାତି ବସି ରହୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଗୁଡିକ ଫେରି ଯାଉଛି ।
ଅନୁଗୋଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାୟାଧର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "କୋଇଲା ଖଣିକୁ ଲାଗି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦାବି ଯେ, କୋଶଳା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ କରାନଯାଉ । ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ।"
ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ:
କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଛନ୍ତି । ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ (ଏସଏଚ- ୬୩)ର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ସହ ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଜରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଅନୁଗୋଳ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ- ୬୩କୁ ଦୁଇ ଲେନ୍ରୁ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏନଏଚ- ୫୫ ଓ ରେଳ କରିଡରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଜରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର…— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) April 2, 2026
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପତ୍ର:
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ରଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଏହା ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଏସଡିପି)ରେ ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ଦେଉଛି । କୋଇଲା ସମ୍ପଦରେ ସମୃଦ୍ଧ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ବାର୍ଷିକ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୧୬ ମିଲିୟନ ଟନ୍ (MT)ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୩୩ ସୁଦ୍ଧା ୨୫୦-୩୦୦ ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଇସ୍ପାତ, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ କେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଉନ୍ନତ ବିନିର୍ମାଣ(Advanced Manufacturing) ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଏମଏସଏମଇ (MSME) ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରୁଛି । ଅନୁଗୋଳରେ ନାଲକୋ ସ୍ମେଲ୍ଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଏନଟିପିସି କଣିହାଁ, ତାଳଚେର ସୁପର ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ ଲିମିଟେଡର ବ୍ୟାପକ କୋଇଲା ଖଣି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଶିଳ୍ପ ଓ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିଛି ।
ବିଶେଷ କରି ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳ ଭାରତର କୋଇଲା ଗଚ୍ଛିତ ଭଣ୍ଡାରର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଷଷ୍ଠାଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ଦେଶର ଶକ୍ତି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୬୩ ଏବଂ ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଜରପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଅତ୍ୟଧିକ କୋଇଲା ପରିବହନ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି । ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଜନବସତି ଦେଇ ଯାଉଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାମ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ:
ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମତଃ, ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଅନୁଗୋଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ-୬୩କୁ ଦୁଇ ଲେନ୍ରୁ ଚାରି ଲେନ୍କୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ସହ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଛେଣ୍ଡିପଦା-ଜରପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳକୁ ୫୫ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଓ ରେଳ କରିଡର ସହ ଯୋଡୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ- ୬୩ ଉପରୁ ଯାନବାହନ ଚାପ କମିବ ଏବଂ ଏକ ବିକଳ୍ପ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦ୍ୱାରା କେବଳ କୋଇଲା ପରିବହନ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ଶକ୍ତି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭାରତ 2026; ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି ସର୍ବାଧିକ କୋଇଲା
'ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅ, ନଚେତ ଆଦୌ ଜମି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ' ନାଲକୋ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ
