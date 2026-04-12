କୋଇଲା ପରିବହନ ବିବାଦ; କୋଶଳାବାସୀଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଚେତାବନୀ, ରାସ୍ତା ଛାଡ ନହେଲେ ଆକ୍ସନ
କୋଇଲା ପରିବହନ ଘଟଣା । ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ଲୋକେ । ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ ଟ୍ରକ ଚଳାଇବା ଉଦ୍ୟମ । ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ମହିଳା । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 12, 2026 at 5:34 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ପ୍ରତେକ ଦିନ କୋଶଳା କୋଇଲା ପରିବହନ ବିବାଦ ନେଉଛି ନୂଆ ରୂପ । ଗତ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ଲୋକେ ନିଜର ଜୀବନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପୀଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପୁଜିବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦାବି କରି ଚଳାଇଛନ୍ତି ଦିବାରାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ । ଘର ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଲ ପିଲା ବି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ନ କରି ସେ ରାସ୍ତାରେ କୋଇଲା ପରିବହନ ଜିଦରେ ଅଟଳ କୋଇଲା ପରିବହନ ସଂସ୍ଥା । ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିଛି ।
ଜିଲା ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକର ନଇନି କୋଇଲା ଖଣିରୁ ଟ୍ରକ ଯୋଗେ କୋଇଲା ପାରିବହନକୁ ନେଇ କୋଶଳା ଅଂଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଛେଣ୍ଡିପଦା ଟ୍ରକ ମାଲିକ ସଙ୍ଘ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ କରିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋଶଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଦୌ କୋଇଲା ଟ୍ରକ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ ଧରି ବସିଛନ୍ତି ।
କୋଇଲା ପରିବହନ ଘଟଣା-
ରାତି ଅଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଧମକ
କୋଶଳା ଦେଇ କୋଇଲା ପରିବହନ ଜିଦ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ନାଚାର
ସାରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିଲେ ଲୋକେ
ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଲଗାଇ ଟ୍ରକ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜିଦ
ରାଜରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ମହିଳା
ଦୀର୍ଘ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲା କୋଶଳା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବାସି ରହି କୌଣସି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି । ଖଣିରେ କୋଇଲା ଗଦା ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ କୋଇଲା ପରିବହନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି । ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏକାଠି ହୋଇ ଟ୍ରକ ଗୁଡିକୁ ଅଟକାଇ ଥିଲେ । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ତହସିଲଦାର ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଦିଅ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଲୋକେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ ।
ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଅଂଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କଡା ଚେତାବନୀ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ଆଦୌ ଡରି ନଯାଇ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ରାତିସାରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାରଣାରେ ବାସି ରହିଥିଲେ । ଫଳରେ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଗୁଡିକ ଫେରି ଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ କୋଶଳା ଅଞ୍ଚକରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ କଡା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିବାରୁ କୋଶଳା ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଶାସନର ସାମନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ କୋଇଲା ପାରିବହନକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଘଟଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜିଛି । ସେପଟେ ଆଜି ପୁଣି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ