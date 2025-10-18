ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ । ଏସାର ମିନିମେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ।
Published : October 18, 2025 at 9:04 PM IST
କେନ୍ଦୁଝର: ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ MoU ଓ ଜନଶୁଣାଣୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରେ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ପୋସ୍କୋ ଓ ଜିନ୍ଦଲ କମ୍ପାନୀ ସହ ବୁଝାମଣା ସ୍ବାକ୍ଷରିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକ ବେନିଫିକେଶନ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଜନଶୁଣାଣିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ହାଜର ହଜାର ଲୋକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏସାର ମିନିମେଟ୍ ବିରୋଧ:
କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ବ୍ଲକ ଟିକରପଡ଼ା ଓ କାଦଗଡ଼ଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏସାର ମିନିମେଟ୍ ଲିମିଟେଡର ବେନିଫିଏସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ଏସାର ମିନିମେଣ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ, ସଦର କେନ୍ଦୁଝର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ଶତାଧୀକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ବର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍କର୍ଷକରଣ (Beneficiation) ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପରିବେଶ, ଜୀବିକା ଓ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତୁରନ୍ତ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଲୋକଶକ୍ତି ଅଭିଜାନ ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାନ୍ତରା କହିଛନ୍ତି, "ଟିକରପଡ଼ା ଓ କାଦଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏହା କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଶହ ଶହ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଏବଂ ଜଳ ଉତ୍ସରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବ । ଆମର ଜୀବନ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଜମି ଉପରେ ଏହି କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ । ଆମେ ଶେଷ ନିଶ୍ବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ।"
ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର କରିବା ଚେତାବନୀ:
ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୃଷି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ନିର୍ଗତ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଦୂଷିତ ଜଳ ଓ ବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଚାଷଜମି ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ । ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏସାର ମିନିମେଟ୍ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ । ଏହାକୁ ନମାନିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ଏସାର ମିନିମେଟ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଜୀନବ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ । ଚାଷ ଜମିରେ କାରଖାନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦେବୁନାହିଁ । ଚାଷବାସ କରି ଲୋକମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଳିଧୂଆଁ ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପ୍ରସୟ ଦେବୁନାହିଁ । ଏଠାରୁ ଏସଆର କମ୍ପାନୀକୁ ହଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ । ଆମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସରକାର ଏ କମ୍ପାନୀ ହଟାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆମ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ନହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ।"
ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଡିଏମ ମନ୍ଦାରଧର ମହାଳିକ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ମଞ୍ଚ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର