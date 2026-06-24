ETV Bharat / state

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା । ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Protest against arrest of accused: Chameli with panchayat resident seat on strike in front of SP office
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 24, 2026 at 11:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Chameli seat on strike, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବା କାରଣରୁ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାମେଲି ।

ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯିବାର ପ୍ରତିବାଦ: ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏସପି ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା (ETV BHARAT ODISHA)

ଏସପି ଅଫିସ ଆଗରେ ଚାମେଲିଙ୍କ ଧାରଣା:-


ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଏସପି ଅଫିସ ଗଲେ ଚାମେଲି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ । ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗରାପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଏସପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାମେଲି ।

ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗରାପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଏସପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାମେଲି ।
ପୋଲିସ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ନହେବା କାରଣରୁ ଆଜି ଗରାପୁରସ୍ଥିତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରୁ ପଦଯାତ୍ରା କରି ଏସପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ଚାମେଲି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଚାମେଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ,"ମୋ ଅଭିଯୋଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଡିଓ ଓ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ ଓ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା ନାହିଁ । ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରର ଭିଡିଓ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଓ କେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ନ ଜାଣିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ୧୫ ବର୍ଷ କାଳ ଲୋକେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ଵ ଦେଇଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଫୋପାଡି ନେତୃତ୍ଵ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଲେ ସେ ଜଣେ ମହିଷାସୁର ଯାହାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମୁଁ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବି । ବିଜେପି ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୋହଳ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଥିବାରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ । ବିଜେପିର ହାତ ଥିବାରୁ ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ନାୟକ ଖୁଲମଖୁଲା ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଚଳାଇ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସାନ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନ ଶୁଣି ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି । ମୋତେ ଫେଭର ମାଗିଥିବା ଲୋକ, ମୋ ଉପରେ ସରକାରୀ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ଲୋକ, ମୋତେ ଭଉଣୀ କହିବା ଲଜ୍ଜାକର ଘଟଣା । ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦମ୍ ଅଛି ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ମୋ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାମେଲି ।

ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଏସପି ଅଫିସ ଗଲେ ଚାମେଲି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ।
ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିଚାଲି ଏସପି ଅଫିସ ଗଲେ ଚାମେଲି ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଖୁବଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ହେବେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ- ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି:-


ଆଜି ଚାମେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପିଙ୍କ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ୍ବନା ଦେଇଛି ପୋଲିସ୍ । ଏନେଇ ଆଡିସନଲ ଏସପି ସୁଧାକର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ୧୭୨ ନମ୍ୱର କେଶରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରିଛୁ । ତାଙ୍କ ଦାବି ଯାହା ରହିଛି ଆମେ ସେନେଇ ସଚେତନ ରହି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବୁ ।"

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ।
ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା । (ETV BHARAT ODISHA)

ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ହଟିଲା ଧାରଣା:-


କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଡିସନାଲ ଏସପି ସୁଧାକର ସାହୁ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଦାବିପତ୍ର ନେଇଥିବା ବେଳେ ସାମୟିକ ସମୟ ପାଇଁ ଧାରଣାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଧାରଣରୁ ହଟିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମର୍ଥକ ।

ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ।
ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । (ETV BHARAT ODISHA)

କ'ଣ ଥିଲା ଘଟଣା, କେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଚାମେଲି:-

ଗଚ ଜୁନ୍ ମାସ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ତିଖିରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସମେତ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ସରପଞ୍ଚ ବିଡିଓଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ପେଣ୍ଡିଂ ବିଲ୍ ଓ ତିଖିରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନ ମୂଳକ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓ ରବି ନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିଥିବା ଓ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅଫିସ ଭିତରେ ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଥିବା ମହାକାଳପଡ଼ା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆଇଆଇସି ମାନସ ମଲିକ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ଚାମେଲି ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ଚାମେଲି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଓ ମାରିଥିବା ନେଇ ଏସଆଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।

ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ।
ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଧାରଣାରୁ ଓହରିଲେ ଚାମେଲି ଓ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ । (ETV BHARAT ODISHA)


ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଚାମେଲି:-


୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନାକୁ ନେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇ ପୋଲିସ୍ ଅସୁସ୍ଥ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଚାମେଲି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇଥିଲେ । ୧୩ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ୍ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପୁନଃ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ରଖା ଯାଇଥିଲା । ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ମାନ୍ୟବର ସେସନ୍ ଜଜ୍ ଚାମେଲିଙ୍କ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ ୨୦ ତାରିଖ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ରୁ ଚାମେଲି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ ।


ଡିଜିଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ୪ ଦିନ ମହଲତ:-
ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବାପରେ ପୋଲିସ୍ ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମାଗି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚାରି ଦିନ ଭିତରେ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯଦି ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାନଯାଏ ତେବେ ସେ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଏସପି ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ-

ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଯାଏ ... ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ ଚାମେଲି, ଭେଟିଲେ ମହିଳା କମିଶନ ସଦସ୍ୟା

ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଟାକ୍ଷ, ବଡି କ୍ୟାମେରା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଫେଇ

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଘଟଣା; ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଆକ୍ସନ- ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁନଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଭେଟିଲେ ଭକ୍ତ, ସରଗରମ ରାଜନୀତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

TAGGED:

ଚାମେଲି ଓଝା ମାମଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡା
CHAMELI OJHA INCIDENT ODISHA
CHAMELI OJHA NEWS
KENDRAPARA CHAMELI OJHA INCIDENT
CHAMELI SEAT ON STRIKE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.