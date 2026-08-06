ETV Bharat / state

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ; ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର, ବିରୋଧ ମୁଦ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ

ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝି ବିଚାରି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ କହିଲା ବିଜେପି । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

NUCLEAR POWER PLANT IN ODISHA
ବିଜେଡି ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡ଼ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 5:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡିଶାରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ ଦୁଇଟି 3 ହଜାର ମେଗାୱାଟର ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି । ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ 30 ଜୁଲାଇରେ ଓଡିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି । ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାନି ହେଲେ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଢେଇ କରିବୁ କହିଛି ବିଜେଡି । ଏପଟେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ ବୃହତ୍ ପରିମାଣରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ । ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି 3 ହଜାର ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ । ଗତ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରେ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପର ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃହତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ସଂସ୍ଥା । ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ପଦକ୍ଷେପର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱସନୀୟ ଏବଂ କମ-ନିର୍ଗମନ ବିଶିଷ୍ଟ ବେସଲୋଡ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଦୁଇଟି 3 ହଜାର ମେଗାୱାଟ୍‌ର ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 2 ହଜାର 400 ମେଗାୱାଟର ୟୁଏସସି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ପମ୍ପଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ।

NUCLEAR POWER PLANT IN ODISHA
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV Bharat Odisha)


ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇଟି 3 ହଜାର ମେଗାୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବୈଠକରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ନିବେଶ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ, ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଯଦି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବାସ୍ତବ ରୂପ ନିଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ । ଏହା ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶିଳ୍ପାୟନ, ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଓ ଦୀର୍ଘମିଆଦି ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ । ତେବେ ପରମାଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅନୁମୋଦନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରସ୍ତାବ ସ୍ତରରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ, ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଓ ନିବେଶର ପରିମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ ।


କିନ୍ତୁ ଆଦାନୀ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଡ଼ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ମୋହରେ ପଡ଼ି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଖି ବୁଜିଦେଇଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇଟି 3 ହଜାର ମେଗାୱାଟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିକୁ ସରକାର ନିଜ ମାଲିକାନାରେ ରଖିଥାନ୍ତି । କୌଣସି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ତାହାର ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିଛି । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉଛି । ବିଜେପି ସରକାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତିଳେ ମାତ୍ର ଭୃକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ ।"



କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଜୟଦେବ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡିଶା ସରକାର ଚାଲୁଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରର ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧେ ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି ? ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲାଉଥିବା ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଓ ତାହାକୁ ଘରୋଇକରଣ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ତାହାର ଉତ୍ତର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ । ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର । ନଚେତ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"

NUCLEAR POWER PLANT IN ODISHA
ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଦାନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ (ETV Bharat Odisha)


ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କିମ୍ବା ଏଟୋମିକ୍ ଏନର୍ଜି କଥା ଉଠିଲେ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଓ ନାଗାସାକି ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୁପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା । ୧୯୮୬ରେ ଚେନୋବିଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୧୧ରେ ଫୁକୁସୀମା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବିସ୍ଫୋରଣରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରଣା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି । ଚେନୋବିଲରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିର ରିଆକ୍ଟର ଅଘଟଣକୁ ୫୦ ବର୍ଷ ପୂରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିପଦ ମୁଁହକୁ ଠେଲି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର କାହିଁକି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ?



ଶକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିବା କଥା, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା ନେଇ ଥିବା ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ଡିସେମ୍ୱର 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜିକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ଟେକି ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରି ନୂତନ ନିୟମ ସଂସଦରେ ପାସ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଓଡ଼ିଶା ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଦେଶରେ 8.8 ଗିଗାୱାଟର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ସରକାରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ରହିଛି । ତାହାକୁ 100 ଗିଗାୱାଟ କରି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ କରାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜନକ ।"

ସେପଟେ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଅଗସ୍ତି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏନର୍ଜି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିଛି । ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଝି ବିଚାରି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ । ଯାହା ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାହା ହେବ । ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟଥିତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ।"

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ବଳ; ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୟୁରେନିୟମ ଯୋଗାଇବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BIJU JANATA DAL
PROPOSED PRIVATE NUCLEAR PLANT
BJD WARNS OF SAFETY RISKS
NUCLEAR POWER PLANT IN ODISHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.