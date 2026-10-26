ନରାଜରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ AI ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା;ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର ବିଶାଳ ନିବେଶ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ କେତେ ବିକାଶ ମିଳିବ ,ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ? ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : October 26, 2026 at 7:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନରାଜରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆଇ (AI ) ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା, ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ପରିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରକଳ୍ପର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ଅନ୍ୟପଟେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ’ଣ? ବିଶାଳ ନିବେଶ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେ ନିଯୁକ୍ତି, କେତେ ରାଜସ୍ୱ ଓ କେତେ ବିକାଶ ମିଳିବ ,ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ?
ନରାଜରେ ଏ ଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ, ନିବେଶର ବଡ଼ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଅକ୍ଟୋବର ୨୪ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏମଓୟୁ, ଚୁକ୍ତିନାମା, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟିକସ ରିହାତି ଏବଂ ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆକଳନର ବିବରଣୀ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ସୋମବାର ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ନରାଜରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ। ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୈନିକ ୧ ଗିଗାୱାଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୦୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ପରିମାଣର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ତେବେ ଦୈନିକ ବ୍ୟବହାର ୨ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷ ୟୁନିଟ୍ ହୋଇପାରେ। ଏତେ ବିଜୁଳି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? କେତେ ନବୀକରଣଯୋଗ୍ୟ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହେବ? ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ କିମ୍ବା ଦର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ।
ସେହିପରି ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଦୈନିକ ୩୦ ନିୟୁତ ଲିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ୩୦ MLD ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳ ଯୋଗାଣର ଅଭାବ, ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଓ ମହାନଦୀ ଜଳ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା କିପରି ପୂରଣ ହେବ? ସହରବାସୀଙ୍କ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଚାଷୀଙ୍କ ଜଳସେଚନ ଯେପରି ପ୍ରଭାବିତ ନହୁଏ, ତାହା ସରକାର କିପରି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ? ଏହାର ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଉତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ।
ସର୍ବୋପରି କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି।। ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆକଳନର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛ। କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଯୁବତୀ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ? କଂଗ୍ରେସର ଯୁକ୍ତି,ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରି ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରବାସ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଶ୍ରମଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁପୁର ଭଳି ପୋଷାକ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେଇପାରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କ’ଣ?
ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପରିବେଶ ଓ ଜନଜୀବନ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାର, ଜେନେରେଟର ଓ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପରିବେଶ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ? ଶବ୍ଦ, ତାପ ଓ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ କେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ ହୋଇଛି?ଯଦି ହୋଇଛି, ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ କି?
ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀକୁ ଜମି, ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ଓ ଟିକସରେ କେଉଁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ବିଶାଖାପାଟଣାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରିହାତି ସହ ତୁଳନା କରି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସମୁଦ୍ରଜଳ ଆଧାରିତ କୁଲିଂ ଓ ସୌର-ପବନ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ,ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଓ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ।ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କି ,ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବେଶୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ’ଣ ପାଇବେ, ତାହା ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।ନରାଜ ଏ ଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ବ୍ୟବହାର କରି କୌଣସି ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନିବେଶ କଲେ, ତାହାର ଲାଭ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ପହଞ୍ଚିବ, କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏବଂ ପରିବେଶ ଓ ଜଳସମ୍ପଦ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ।ଏହାର ହିସାବ ଦରକାର। କଂଗ୍ରେସ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବ ଓ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସରକାର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାଶ।
ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିିଙ୍ଗଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏ ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଦେଖିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଯାହା ବି ହେଉ, ନରାଜ ଏଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ତର୍କ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ,ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ମଡେଲ୍ ଓ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିବେଶ ଓ ନୂଆ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁଳି, ପାଣି, ପରିବେଶ ଓ ନିଯୁକ୍ତିର ହିସାବ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ମାଗୁଛି । ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା। ବିକାଶର ପ୍ରକୃତ ମାପକାଠି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ କ’ଣ ପାଇଲେ ? କେତେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ? ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ ଓ ପରିବେଶ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଟଣୀ RBI ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କଲେ ମୋଦି, କହିଲେ ଭରସା ଦେଉଛି ପୂରଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଯୁବକଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ବପ୍ନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆରବିଆଇ ଡାଟା ସେଣ୍ଟରର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ଜୀବନ୍ତ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ଦମ୍ପତି