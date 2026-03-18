ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, ଶବ ଉଠିଲା: ୧୧ ବର୍ଷୟା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଟଳିଲା
ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନକରି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ।
Published : March 18, 2026 at 10:30 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ପ୍ରତିଶୃତି ମିଳିଲା, ଶବ ଉଠିଲା । ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଟ୍ରମା ବିଲ୍ଡିଂର ପ୍ରଥମ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ବେଳେ ଉପର ମହଲରେ ଥିବା ପେଡିଆଟ୍ରିକ ICUରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସାବରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା କଲ୍ୟାଣି ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ମୃତ୍ୟ ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନକରି ଏସସିବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପୋଲିସ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଘରକୁ ପଠାଇବାକୁ କହିଥିଲେ ।
ପରିବାର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଝିଅର ଶବ ଧରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରାସ୍ତାରେ ବସି ରହିଥିଲେ । ଏହାପରେ ତହସିଲଦାର ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ରେଡକ୍ରସ ପାଣ୍ଠିରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୧ ବର୍ଷିୟ ନାବାଳିକା କଲ୍ୟାଣୀଙ୍କ ନାଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯୋଡ଼ାଯିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ।
କଟକ ଏସସିବି ଟ୍ରମା ଆଇସିୟୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବଢୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା । ସୋମବାର ଅଗ୍ନିକାଣ଼୍ଡରେ ୧୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ମୃତକଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ଆତ୍ମୀୟ ପରିଜନଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସର ଶୋକାକୁଳ ହୋଇପଡିଛି । ମୃତକମାନେ ହେଲେ ଭଦ୍ରକର ୧୧ ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ପବିତ୍ର ଦୀଶାରୀ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳର ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ସୁମନ କୁମାର ସାହୁ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନ (NHRC) ଗଭୀର ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କିତ ସବିଶେଷ ଆକ୍ସନ ଟେକନ ରିପୋର୍ଟ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଫ୍ରଣ୍ଟ (HRF) ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନୋଜ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରୁଜୁ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି କମିଶନର ସଦସ୍ୟ ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବି.ଆର. ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏହି ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି । କେସ୍ ନଂ ୨୨୭/୧୮/୩/୨୦୨୬ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ