ଆଉ ଶୁଭିବନି କଳାକାର ନାଥଙ୍କ ପାଲା... 74 ବର୍ଷରେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କ ପରଲୋକ
ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ନେଇ ରହିଥିଲା ଖ୍ୟାତି । ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶୋକ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ
Published : April 21, 2026 at 5:56 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ଅନୁଗୋଳ ସହରର ଶିମିଳିପଡ଼ା ନିବାସୀ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲା ଗାୟକ, ଜଣାଶୁଣା ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ କଳାକାର ନାଥଙ୍କର ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୃଦ୍ଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି । ବରିଷ୍ଠ ପାଲା ଗାୟକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ 74 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବର୍ଗତ ନାଥ ପାଲା ଗାୟକ ସହିତ ନଦିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଭାବେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ବଙ୍ଗଳାରେ ପାଲା ଗାୟନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ଵର୍ଗତ ନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଗାୟକ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ । ସେ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା, ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ । ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ନେଇ ତାଙ୍କର ରହିଥିଲା ଖ୍ୟାତି ।
ସ୍ବର୍ଗତ ନାଥ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଜଣାଶୁଣା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ (ETV BHARAT)ର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଶୁଭ୍ରରଞ୍ଜନ ନାଥଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଂଧ୍ୟାରଣୀ ନାଥ, ତିନି ପୁଅ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କ ସମେତ ଆତ୍ମୀୟସ୍ୱଜନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଯାଜପୁରର ଦଶମେଧ ଘାଟରେ ସୋମବାର ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା । ସାନପୁଅ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ନାଥ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅନୁଗୋଳ ସହରରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି । କଳାକାର ନାଥଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଅନୁରାଗୀ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
କଳାକାର ନାଥ କେବଳ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଲାଗାୟକ ନଥିଲେ ଜଣେ ଅନେକଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିବା ସ୍ନେହୀ ମଣିଷ ଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସହରର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଯାହା କିଛି ଦିନ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ତାର ସେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ବର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପରଲୋକ ଖବର ପରେ ସହରର ବହୁ ପାଲାପ୍ରେମୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଓଡିଆ ସିନେମା ନିର୍ମାତା ରବି ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଏକାଦଶାହ ଅବସରରେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେଲା ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତ - ODIA FILM PRODUCER RAVI SWAIN
