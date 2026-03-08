ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରଲୋକ
ମହିଳା ଦିବସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା l
Published : March 8, 2026 at 5:39 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ୟାତନାମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସମାଜସେବିକା ଡା. ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 9ଟା 45 ମିନିଟରେ ଭୁତାପଡା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି l ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 86 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l
ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭୁତାପଡା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗାସାଗର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଜନକପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରୁ ଆଇ.ସି.ରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 1963 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ନିଜର ସେବା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଡା. ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ସମାଜସେବୀ ଡ଼ାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ।— Dharmendra Pradhan (@dpradhanbjp) March 8, 2026
ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସେବା କରିବା ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତିକୁ ସମାଜ ପାଇଁ… pic.twitter.com/BhwWzOQazp
ଡ଼ାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର