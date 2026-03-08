ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁରର ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ସମାଜସେବୀ ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରଲୋକ

ମହିଳା ଦିବସରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା l

NARAYANI PANDA PASSES AWAY
ସମାଜସେବୀ ଡାକ୍ତର ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ()
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 8, 2026 at 5:39 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଲ୍ଲାର ଖ୍ୟାତନାମା ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସୂତୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ସମାଜସେବିକା ଡା. ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି । ଆଜି ସକାଳ 9ଟା 45 ମିନିଟରେ ଭୁତାପଡା ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି l ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 86 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି l

ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଭୁତାପଡା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ । ଗଙ୍ଗାସାଗର ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଜନକପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ତୃତୀୟ ସନ୍ତାନ ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରୁ ଆଇ.ସି.ରେ କୃତିତ୍ୱର ସହ ଉତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ କଟକ ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଡାକ୍ତରୀ ଶିକ୍ଷା ହାସଲ କରିଥିଲେ । 1963 ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ନିଜର ସେବା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପରିଚାଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଡା. ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପୂଜାରୀ ମାତୃମଙ୍ଗଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

1957 ମସିହାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କଲେଜରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୋଲରସିପ୍ ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ ସେହି କଲେଜ GMU (ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ)ର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ 30ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଦେଇଥିଲେ । ସେହିଭଳି ସମ୍ବଲପୁର ମହିଳା କଲେଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆର୍ଥକ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍ ପରିଚାଳିତ ସିକିଲ୍‌ସେଲ୍ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ନିଃଶୁଳ୍କ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ।ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗରେ ଡା. ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଗଭୀର ରୁଚି ରହିଥିଲା । ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଚାରାରୋପଣ ଓ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ସେ ପରିଚିତ ଥିଲେ ।ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ହଲ୍ ପାଇଁ ସେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାଜ, ଆଇଏଏ, ସମ୍ବଲପୁର ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହୀରାଖଣ୍ଡ ନାଗରିକ ପରିଷଦ, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ୍, ନାରୀ ସେବା ସଂଘ ପ୍ରଭୃତି ବହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସେ ଓତଃପ୍ରୋତଃ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ।ନିକଟରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଡା. ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସାକ୍ଷାତ୍ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦାନ୍ୟତା ସକାଶେ ମୋ କଲେଜ ଅଭିଯାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବିଧାୟକ ଆକାଶ ଦାଶ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଡା, ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ।
ଡା ନାରାୟଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି l କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଡ଼ାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ । ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜନସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ସେ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ । ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବେ ସେବା କରିବା ସହ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତିକୁ ସମାଜ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରିବା ତାଙ୍କ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ । ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା ଓ ସମାଜସେବା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ ।"

ଡ଼ାକ୍ତର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଘଟିଛି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦଗତି କାମନା କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।



ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

