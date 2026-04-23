ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ‘ପ୍ରୋଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ’ ବନ୍ଦ, ଉପକୃତ ହେବେ ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ
ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମୋହନ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 23, 2026 at 7:37 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ମୋହନ ସରକାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 213(1)ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଯୋଗ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବଳରେ ଏହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 21 ତାରିଖରେ ‘ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ଉଚ୍ଛେଦ) ଅଧ୍ୟାଦେଶ - 2026’ ଗେଜେଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ।
ଆଉ କଟିବନି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ
ଚଳିତ ବାର୍ଷିକ ବଜେଟରେ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଚ୍ଛେଦ ନେଇ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଆଇନକୁ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆକାରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ନକରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଅଧିବେଶନ ଏବେ ଚାଲୁ ନଥିବାରୁ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 213 (1) ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଥିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି ଏହି ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଉଚ୍ଛେଦ ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ଏହି ନୂଆ ନିୟମ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ପିଛିଲା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଅର୍ଥାତ ଚଳିତ ଆର୍ଥକ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ବୃତ୍ତି କର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ।
ଏପ୍ରିଲ ପହିଲାରୁ ଲାଗୁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ‘ଓଡ଼ିଶା ବୃତ୍ତି, ବ୍ୟାପାର, ଜୀବିକା ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଟିକସ’ ବା ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । 2000 ମସିହାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ଟ 7 ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଟିକସ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଯାହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରୁ ଆର୍ଥକ ବୋଝ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଅଧ୍ୟାଦେଶକୁ ଭିତ୍ତି କରି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି 2026 ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମାରୁ ବୃତ୍ତି କର ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ କଟାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡିଡିଓମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଆଇନକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ପହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ । ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆଦେଶ, ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୋଟିସ ଓ ବାକି ପଡ଼ିଥିବା ଟିକସ ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବ ପରି ଜାରି ରହିବ । ସେହିଭଳି ଯଦି କୌଣସି ଆଇନଗତ ତଦନ୍ତ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ବରଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ହଜାର ଚାକିରିଆ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର