‘ରାମୁ’ର ସ୍ମୃତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ; ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା
ରାମୁର କଙ୍କାଳକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଫେସର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମିନତୀ ସିଂହଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ।
Published : March 26, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚନ୍ଦକା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦିନେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲା ପୁରୁଷ ହାତୀ ‘ରାମୁ’ । ତା'ର ୪୧-ବର୍ଷର ଜୀବନ କାଳରେ ରାମୁ କେବେ କାହାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ନଜିର ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ରାମୁ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅକସ୍ମାତ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ରାମୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାମୁର ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କରିଛି ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ । ପୂର୍ବତନ ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ (zoology) ପ୍ରଫେସର ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅସ୍ଥିବିଜ୍ଞାନ (ୱାଇଲ୍ଡଲାଇଫ ଓଷ୍ଟିଓଲୋଜି) ଏବଂ taxidermyରେ ନିପୁଣ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡା ଏବେ ରାମୁର କଙ୍କାଳକୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି | କାମ ପ୍ରାୟ ସରିଆସିଲାଣି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ ଗୋଡ଼ିବାରୀରେ (ଯେଉଁଠାରେ ରାମୁ ବସବାସ କରୁଥିଲା) ସେଠାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯିବ ।
“ପ୍ରତ୍ୟେକ କଂକାଳ ଏକ ଗଳ୍ପ କହେ । ଗୋଡ଼ିବାରୀରେ ରାମୁର କଙ୍କାଳକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସେହି ହାତୀକୁ ମନେ ପକାଇବେ, ଯିଏ ଦିନେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାମୁର କଙ୍କାଳ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ୀକୁ ହାତୀ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ,” ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡା ।
2024 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 19 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା ଭରତପୁର ଅଂଚଳରେ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ରାମୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ତା ଶରୀରକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲା । ପରେ ଯେତେବେଳେ ରାମୁର କଙ୍କାଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନିଆଗଲା, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମାଟିତଳେ ପୋତାଯାଇଥିବା ଶରୀରକୁ ମାଟି ଖୋଳି ବାହାର କରିଥିଲେ । ପରେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରି ସଫା କରାଗଲା ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ।
“ଏହା ବହୁତ ସମୟସାପେକ୍ଷ ଓ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କାମ । ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଖୋଳି ହାତୀ ରାମୁର ଶରୀରକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା । ମାଂସ ପଚିଯାଇଥିବାରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା ସହିତ ସଂକ୍ରମଣ ହବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ତାପରେ ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ଶରୀରର ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଂସ ଥିବା ଅଂଶରୁ ସଫା କରାଗଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାଡ଼କୁ ଶୁଖାଇ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ ସମଗ୍ର କଙ୍କାଳକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ," ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି ।
ଏହି କାମ ସମୟରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ରାମୁର ହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାହାର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ହାତୀ ହଠାତ୍ ସେଠାକୁ ଆସି ଦଳର ବିଶ୍ରାମ ଛାମୁଡ଼ିଆକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ।
“ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ହାତୀଟି ହଠାତ୍ ଆସି ଛାମୁଡ଼ିଆକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲା । ସମ୍ଭବତଃ ସେ ରାମୁର ଗନ୍ଧକୁ ବାରି ପାରିଥିଲା ଓ ପୁରୁଣା ରାଗ ପାଇଁ ଆସି ତାର ମୃତ ଶରୀର ଏବଂ କଙ୍କାଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା," ବୋଲି ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପରିଡ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୫ଟି ବିଶାଳ ତିମି, ୨ଟି ଡଲଫିନ, ଗୋଟିଏ ଜଳହସ୍ତୀ, ୨ଟି କୁମ୍ଭୀର ଓ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଛଅଟା ବଡ଼ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ସେ ଯୋଡ଼ିଥିବା ଅନେକ କଙ୍କାଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସଂଗ୍ରହାଳୟ (Regional Museum of Natural History)ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି । ଏସମସ୍ତ ସଂଗୃହିତ କଙ୍କାଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗରଚନା ବୁଝିବାରେ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
“ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର ଭାବେ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗରଚନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲି । ଏକ ପ୍ରାଣୀର ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ତାହାର ଗଠନ, ଚଳନ ଓ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରମାନେ ତିମି, ହାତୀ, କୁମ୍ଭୀର ଆଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର କଙ୍କାଳ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଗଠନ ଓ ପରିବେଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖାପଖୁଆଇବାର ଶୈଳୀକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି,” ବୋଲି ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏପରି ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜର ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଭାରତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। “ବିଦେଶରେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଳ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ରହିଥାଏ। ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଛାତ୍ର, ଗବେଷକ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ । ବିଦେଶରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟୁଜିୟମ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଅସ୍ଥିପଞ୍ଜରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥାଏ,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
