ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ କଟକ ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
Published : April 11, 2026 at 7:01 AM IST
କଟକ: ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଗତ 6 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା କୁଳାଧିପତି ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 14 ଜଣ କୁଳପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ।
ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂଆ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା, ପ୍ରଫେସର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ 2012 ମସିହାରୁ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଇନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ସେ 1991 ମସିହାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଇନ କଲେଜରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେ 2005 ମସିହାରେ ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (BHU)ରେ ରିଡର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
2008 ମସିହାରେ ସେ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା । କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଫେସର ଶିବରାମ ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷାରେ ସାଂରଚନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବ ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଧୁସୂଦନ ଆଇନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟ ସାରା 34ଟି ଘରୋଇ ଆଇନ କଲେଜ ଥିବାରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ।
ପ୍ରଫେସର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଅଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ ସମନ୍ୱୟ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।