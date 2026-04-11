ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲେ ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ
ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଖାଲିଥିବା ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପଦବୀ ପୁରଣ ହୋଇଛି । ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : April 11, 2026 at 8:27 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଶତାଧିକ ବର୍ଷର ପୂରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ । ପୂର୍ବତନ କୁଳପତିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଥିଲା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦାସ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିଲେ । ରାଜ୍ୟପାଳ ଡକ୍ଟର ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି, ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁଙ୍କୁ ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ସେ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୂଳପତି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସମସ୍ତ ଅଧ୍ୟାପକ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁଳପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । ଦାୟିତ୍ଵ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରହିଥିବା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦିଓ ମାତ୍ର ଚାରି ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ପୂରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଏହାର ଇତିହାସ ଶହେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ । କେବଳ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶା ନୁହେଁ ସାରା ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ କିପରି ଖଲ୍ଲିକୋଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିଛନ୍ତି ।"
ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗବେଷଣା ହିଁ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗବେଷଣା ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ରହିବ । ଖୁବଶ୍ରୀଘ୍ର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଖାଲି ରହିଥିବା ପଦବୀକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ । ଖାଲି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଗବେଷଣା ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ । ଏହା ଗୋଟିଏ ପବ୍ଲିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁ କମ୍ ଅର୍ଥରେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାକାର ସମ୍ୱଳ ଏବଂ ସମୟର ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ନାଗରିକ ହୋଇ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ NAAC ମାନ୍ୟତା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କିପରି ଅନୁଦାନ ମିଳିବ ସେନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଏକକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନୂତନ କୁଳପତି ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଫେସର ଅସୀମା ସାହୁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
