ଦଶହରା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରକ୍ରିୟା: ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋରେ ମିଳିବ NOC, ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ସୁବିଧା
ଆବେଦନ ସରିବା ପରେ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଓସି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 18, 2026 at 7:51 PM IST
DUSSEHRA NOC SINGLE WINDOW, କଟକ : ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଷ୍ଟମ୍ । ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ୪ ଦିନ ଧରି ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ୪ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮, ୧୯, ୨୦ ଓ ୨୧ ତାରିଖରେ, ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏନ୍ଓସି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତିପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୱରିତ ଭାବେ ଏନ୍ଓସି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଆର୍ଟିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି/ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବିଦ୍ୟୁତ ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ, ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ଓ ପ୍ରୋସେସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ ।
ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକର ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ କମଲଜିତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ।
କଟକ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସିଂ Single Window Systemର ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । କଟକ ସହରର ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ଏହି ଏକକ ବାତାୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଏନ୍ଓସି ଓ ଅନୁମତିପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ଆବେଦନ ସରିବା ପରେ କାଗଜ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କମିଟିମାନେ ବାରବାଟୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଓସି ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଲଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତାବର୍ଷକୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲାପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ । ତେଵେ ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ ୱିଣ୍ଡୋ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଣିକି ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଫିସରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ନାହଁ । ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମିଳିବ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କମଲଜିତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟି ଓ ପୂଜା କମିଟି । ପୂର୍ବରୁ NOC ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସରଳ ଓ ସୁଗମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସିଲଭରସିଟିର ପୂଜା କମିଟିକୁ ପୂଜା ଭେଟି; ୟୁଜର୍ସ ଫି' ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ମଣ୍ଡପକୁ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କଟକ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ ଗାଇଡଲାଇନ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ