ଦଲାଲ ଫାଶରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ମହୁଲ ଗୋଟାଳି, ମିଳୁନି ମୂଲ

ଦଲାଲ କବଜାରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମହୁଲ ଫୁଲ । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଚିତ୍‌ ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଦଲାଲ ହାବୁଡରେ ପଡି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ମହକୁଛି ମହୁଲ ହେଲେ ମୂଳ ପାଉନି ଗୋଟାଳି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 11, 2026 at 6:21 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ

ଭବାନୀପାଟଣା: ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ମହୁଲ ଫୁଲ ଝୁଲୁଛି । ତଳେ ବି ବିଛାଡି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି । ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ନାଚି ଉଠୁଛି । କାହିଁକି ନା ଏହି ମହୁଲ ଫୁଲ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ । ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆଉ ନିଜ ତେଲ ଲୁଣ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ଚଳାଇବେ । ହେଲେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଫୁଟି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ମଧ୍ୟ ମଉଳି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ ମିଳୁନାହିଁ ।

ମହୁଲ ଫୁଲ (ETV Bharat)

ମିଳୁନି ମୂଲ:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜନ ଜୀବନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ମହୁଲ ଫୁଲ । କିନ୍ତୁ ଉଚିତ୍‌ ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ମହୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀମାନେ ଦଲାଲ ହାବୁଡରେ ପଡି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଭୋରରୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ମହୁଲ ଗଛ ତଳୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି । ହେଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦଲାଲମାନଙ୍କୁ ହାତ ବାରିସି କରି ଗରିବ ନୀରିହ ମହୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ଠାରୁ କମ ଦରରେ କ୍ରୟ କରିବା ସହିତ ମହୁଲକୁ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ମଧ୍ୟ ଅଦଳବଦଳ କରନ୍ତି ।

ମହୁଲ ଫୁଲ (ETV Bharat)

ମହୁଲ ବଦଳରେ ଚାଉଳ ଓ ପନିପରିବା:

ଏନେଇ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭୋର୍ ୩ଟାରୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୁଲ ଗୋଟାଉ । ବିକ୍ରିବଟା କଥା କହିଲେ ମଦ ଭାଟିବାଲା ଆସି କିଛି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ମହୁଲ ବଦଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଚାଉଳ ଓ ପନିପରିବା ରଖୁ । ପଞ୍ଚାୟତ ମହୁଲ କିଣାକିଣି କରୁନାହିଁ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ କିଣନ୍ତା ତେବେ ଆମେ ବାହାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଲାଭ ହେଉ ଅବା ନ ହେଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।"

ମହୁଲ ଫୁଲ (ETV Bharat)

ମହୁଲରୁ ଚଳେ ଘର:

ସେପଟେ ମହୁଲ ଗୋଟାଳି ରାଇମତି ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହୁଲ ଗୋଟାଇ ଥାଉ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ମହୁଲ ବଦଳ ଦେଇ ପନିପରିବା ନେଇଥାଉ । କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳେ । କପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ।"

କଳାହାଣ୍ଡି ମହୁଲ ଫୁଲ ସଂଗ୍ରହକାରୀ (ETV Bharat)

ଆଶାରେ ରହିଯାଉଛି ମହୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ଆଶା:

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ବାରା ମହୁଲ ଫୁଲ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଗତ ୨୦୦୨ ମସିହାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୁଲ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ୨୦୦୨ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସମିତି ତରଫରୁ ଏକ କମିଟି ଜରିଆରେ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ଲାଇସେନ୍ସ କରି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ରୟ କରିବାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ଦଲାଲ ହାବୁଡରେ ପଡି ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳିର ଆଶା ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି ।

ମହୁଲ ଫୁଲ (ETV Bharat)

ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ୱାଦିକ କମ୍ଭୁପାଣି ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ହେଉଛି ମହୁଲ ଫୁଲ । ଏହି ଦ୍ରବ୍ଯକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଗୋଟାଇଵା ସହ ତାକୁ ଶୁଖାଇ, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏହା ପାଇଁ ଏକ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଓ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର । ଯଦି ସରକାର ଏହା କରନ୍ତେ ତେବେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳି ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତେ । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଦଲାଲ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓ କମ ଦରରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମହୁଲ କିଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।"

କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ମହୁଲ ଗୋଟାଳି:

କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ମହୁଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାୟ ୫୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ହେଲେ ପରିଚାଲନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଳି ଲାଭ ପ୍ରତିବଦଳରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହୁଲ ଗୋଟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସିଧାସଳଖ ମହୁଲ ନେଲେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବୁ:


ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତନ୍ମୟ ଦରୱାନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ମହୁଲ ଗୋଟାଳି କେମିତି ଏହାକୁ ଠିକ୍‌ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରି ପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିବଳି ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ହେବ ସେନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଡିପିଓଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

