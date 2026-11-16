ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ ପରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଗୁଆ ସତର୍କତା; ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ, ଖୋଲିଲା ଜଳଭଣ୍ଡାର ଗେଟ୍
ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସତର୍କ ଚିଠି ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନିଷ୍କାସନ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଗଲା । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଇକ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ/ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 16, 2026 at 8:36 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାର ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲିଭିନି, ମିଳିଲାଣି ପୁଣି ଏକ ବାତ୍ୟା ଆଲର୍ଟ । ଏହାର ମୁକାବିଲା କିପରି କରିବ ସେ ନେଇ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜଳସଂପଦ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି । ଘନଘନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ସହ ମାଇକ ଯୋଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ।
ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନକ ପରିଚାଳନା ପଦ୍ଧତି (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସାଇରନ୍ ବଜାଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍କାସନ ଗେଟ୍କୁ ୦.୫୦ ମିଟର ଖୋଲାଯାଇଥିଲା । ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୩୪.୭୭ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଛି। ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ସମୟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳପତ୍ତନ ୧୧୬.୮୬ ମିଟର ରହିଥିଲା । ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପରିମାଣ ସହିତ ତଳମୁଣ୍ଡର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବନ୍ଧର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରାପଦ ଜଳ ପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ବାଘଲଟି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବା ସମ୍ପର୍କିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା ୦୫ ମିନିଟରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସାଇରନ୍ ବଜାଯିବା ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମାବଳୀ (SOP) ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍କୁ ୦.୬୦ ମିଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୩୦.୭୨ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ସ୍ଥିତି:
* ଜଳପତ୍ତନ: ୧୦୨.୮୮ ମିଟର
* ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଜଳ ମହଜୁଦ ପରିମାଣ: ୨୯୦୬.୨୦ ହେକ୍ଟର ମିଟର
* ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର: ୭୪.୬୯ ପ୍ରତିଶତ
* ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଗେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା: ୧ଟି
* ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚତା: ୦.୬୦ ମିଟର
* ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପରିମାଣ: ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ୩୦.୭୨ ଘନମିଟର।
ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର, ଜଳ ପ୍ରବେଶ ଓ ନିଷ୍କାସନ ପରିମାଣ ସହିତ ତଳମୁଣ୍ଡର ଜଳ ପ୍ରବାହ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଛି । ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିଶୋର ପାତ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରାୟ ୩୦.୭୨ ଘନମିଟର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳଧାରଣ ସ୍ତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାୟ ୭୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ହ୍ରାସ କରି ୬୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳଭଣ୍ଡାର ମୋଟ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତାର ପ୍ରାୟ ୮୪.୦୭ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦହ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରାୟ ୯୦.୬୬ ପ୍ରତିଶତ ଜଳ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘୁଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳଧାରଣ ସ୍ତର ୧୧୯.୮୪ ମିଟର ବା ୩୯୩ ଫୁଟ ରହିଛି।
ଜିଲ୍ଲାର ତିନୋଟି ଜଳସେଚନ ଉପଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଭାବେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସେଚନ ଉପଖଣ୍ଡ, ଦହ ଜଳସେଚନ ଉପଖଣ୍ଡ ଏବଂ ବାଘୁଆ ଜଳସେଚନ ଉପଖଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ଚିଠି ଜାରି ହୋଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଘନୀଭୂତ ହେବା ସହ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।
ମାଇକରେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ
ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘନୀଭୂତ ଅବପାତ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ରହିବ, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ତିନି ତିନିଟି ସତର୍କତାମୂଳକ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମାଇକ ଯୋଗେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଏପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ହୋଇଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ, ନଦୀରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ଏବଂ ଜଳଭଣ୍ଡାରଗୁଡ଼ିକର ଜଳସ୍ତରକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ। ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଂ. ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାଉତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଭାସୀ ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗଦେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି।
କେବଳ ବର୍ଷା ନୁହେଁ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଆସିବ ଏବଂ ତାହାକୁ କିଭଳି ସୁପରିଚାଳନା କରାଯିବ, ସେନେଇ ହୋଇଛି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା। ବିଶେଷକରି, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର ୮ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଗଜପତିର ୨ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସଂରକ୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାରୁ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସମୀକ୍ଷା। ଆଗାମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି ମାନକ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଏସ୍ଓପି।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର/ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ: 17ରେ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା, 3 ଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ଭୟ ! ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ