ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ; ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ବସ ମାଲିକ
ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ । ବସ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି କଲେ ବସ ମାଲିକ। ରିପୋର୍ଟ- ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : March 29, 2026 at 11:05 PM IST
ପୁରୀ: ଅସୁରକ୍ଷିତ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ । ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ଏକ ଘରୋଇ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଏବେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେଠାରେ ବସର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଫଳରେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ବସ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବା ବସ ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଜବଜାରେ ଥିବା ବସ ମାଲିକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଦିନ ହେଉକି ରାତି ନିଶାଖୋର୍ ମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆତଙ୍କରାଜ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବସ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି । କଡା ସୁରକ୍ଷା ସହ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡାକଡି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବସ୍ ମାଲିକମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।ଗତ ୨୨ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅଚଳ ବସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ହାତ ଥିବା ବସ୍ ମାଲିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବସ ରହିବା ପରେ ସେଠାରେ ନିଶା ସେବନ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ବସ ମାଲିକ । ଯଦି ଏହି ଭଳି ନିଶାଖୋରଙ୍କ ଆତଙ୍କରାଜ ଜାରି ରହେ ତେବେ ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରାତିରେ ଗାଡି ରଖିବା ବହୁତ୍ ବିପଦ ଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ଏଣୁ ରାତିରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବସ ମାଲିକ ।
ଜଣେ ବସ୍ ମାଲିକ ଅରୂପ କୁମାର ପୃଷ୍ଟି କହିଛନ୍ତି," ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ନିଶାଖୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଅରାଜକତା କରୁଛନ୍ତି । ଅଚଳ ହୋଇ ଯାଇଥିବା କିଛି ବସ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ଭିତରେ ସେମାନେ ବସି ନିଶା ସେବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁଥିଲେ। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବଦଳି ପରେ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଠାକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ଏପରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଅରାଜକତା ଲାଗି ରହିଛି । ରାତିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ନିଶାଖୋରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ। ଏବଂ ଉଭୟ ଯାତ୍ରୀ ଓ ବସ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ।"
ସାମାଜିକକର୍ମୀ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବାରିକ କହିଛନ୍ତି,"ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଯାଇଛି । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ବସ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ପାର୍କିଂ ଫି ନେଉଛି । ବସର ସୁରକ୍ଷା ସହ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ଉପରେ । ହେଲେ ରାତି ୧୦ଟା ପରେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ରହୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ନିଶାଖୋରମାନେ ନିଶା ସେବନ କରି ବସର ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ହେଲେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଜମା ବି ନିଘା ନାହିଁ । ଯାହାକି ଅତି ଦୁଃଖ ଦାୟକ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବସ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଯାତାୟାତ କରୁଛି । ଅନେକ ବସ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାକୁ ପାର୍କିଂ ଫି ଦେଇ ରାତିରେ ବସ ପାର୍କିଂ କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ବସର ସୁରକ୍ଷା ଭାର ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ରହିଛି । ମାତ୍ର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ରାତିରେ ନିଶାଖୋରମାନେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଥିବା କିଛି ଅଚଳ ପୁରୁଣା ବସରେ ନିଆ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, ଗତ ୨୨ ତାରିଖରେ ବସରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ତାହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ଘଟଣା ପଛର କାରଣ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡାକଡି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି । ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ନଜର ରହିଛି । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁଠି ଖୁଲମଖୁଲା ନିଶା ସେବନ ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ଅସାମାଜିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଖବର ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଆମେ ଗୋପନ ରଖିବୁ । ପୁରୀ ପୋଲିସର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ଅବା ୧୧୨କୁ ଫୋନ କରି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆମେ ବସ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଆମେ କହିଛୁ । ତେବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ବସ ମାଲିକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ନ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ,ପୁରୀ