ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ... ମହାକାଶ ଛୁଇଁଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଛୁଇଁଛି ମହାକାଶ। ରକେଟର ‘ବ୍ରେନ୍’ ଭାବେ ପରିଚିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ସ୍କାଏରୁଟ୍ର ଐତିହାସିକ ଉତକ୍ଷେପଣରେ ସେ ନିଜ ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ
Published : July 27, 2026 at 8:53 PM IST
ବଲାଙ୍ଗୀର: ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ମହାକାଶ... ସ୍ୱପ୍ନରୁ ସଫଳତାର ଅଦ୍ଭୁତ ଯାତ୍ରା। ବଲାଙ୍ଗୀରର ଝିଅ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ। ଭାରତର ବେସରକାରୀ ସ୍ପେସ୍ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଏରୁଟ୍ର ଐତିହାସିକ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମେଧା, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅବଦାନ। ରକେଟ୍ର ‘ବ୍ରେନ୍’ ଭାବେ ପରିଚିତ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେଷ୍ଟିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିଶା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଏହି ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ।
- ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମହାକାଶ... ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ
ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଟୁଟ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି କଥାକୁ ସତ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଝିଅ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ। ଛୋଟବେଳୁ ମହାକାଶକୁ ଛୁଇଁବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଯୁବ ଏରୋସ୍ପେସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଜି ଭାରତର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ ଇତିହାସରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ଗତ ୧୮ ଜୁଲାଇରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ପେସ କମ୍ପାନୀ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏୟାରୋସ୍ପେସ ତାହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରକେଟ୍ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ କରି ଭାରତର ସ୍ପେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ପଛରେ ଥିବା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଆଜି କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
- ରକେଟ୍ର ‘ବ୍ରେନ୍’ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ପ୍ରୀତିଶା
ସ୍କାଏରୁଟ୍ରେ ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ରକେଟ୍ର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେଷ୍ଟିଂ, ଯାହାକୁ ରକେଟ୍ର ‘ବ୍ରେନ୍’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରକେଟ୍ର ଇଗ୍ନିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଇଗ୍ନିସନ୍ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାର ସଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ଓ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଥିଲା ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ।
ଏହି କାମ ପାଇଁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଫଳ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣର ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଏକ ସଫଳ ମଡେଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେହି ମଡେଲ୍ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସ୍କାଏରୁଟ୍ର ରକେଟ୍ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ସଫଳତାର ସହ ପହଞ୍ଚିପାରିଥିଲା।
- ISROର ପୂର୍ବତନ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ
ସ୍କାଏରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରୀତିଶା ଇସ୍ରୋର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏସ୍. ସୋମନାଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ବିଶେଷକରି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ସହଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
- ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରା
ପ୍ରୀତିଶାଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସେଣ୍ଟେନି ସ୍କୁଲରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ବି.ଟେକ୍ କରିଥିଲେ। ବି.ଟେକ୍ର ଅଷ୍ଟମ ସେମିଷ୍ଟରରେ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେର ଏକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇଣ୍ଟର୍ନଶିପ୍ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ।
ପ୍ରୀତିଶା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ; ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଏକ ରକେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଗଢ଼ିବା ଏବଂ ମହାକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ମାନବକୃତ ଆବର୍ଜନା (Space Junk) ସଫା କରିବା।
ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶୁଣି ସିଇଓ ତାଙ୍କୁ ୬୦ରୁ ୭୦ଟି ସ୍କିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରୀତିଶା ସେହି ପରାମର୍ଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିଜକୁ ଆହୁରି ଦକ୍ଷ କରିଥିଲେ।
- DRDOରୁ Skyroot ! 'ସମସ୍ତେ ଆଇଟିକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ବାଛିଲି ମହାକାଶ'
ବି.ଟେକ୍ ପରେ ପ୍ରୀତିଶା ଡିଆରଡିଓ (DRDO) ରେ ଏକ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ମାସ କାମ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସ୍କାଏରୁଟ୍ ଏୟାରୋସ୍ପେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଇସ୍ରୋରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିଥିଲେ।
ଫୋନ୍ରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ପ୍ରୀତିଶା କହିଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏରୋସ୍ପେସ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ବି.ଟେକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ସାଙ୍ଗ ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିଥିଲେ।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ପୁନେରେ ଇଣ୍ଟର୍ନଶିପ୍ ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସିଇଓଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ମିଳିଥିବା ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ପରେ ଡିଆରଡିଓ ଏବଂ ତା'ପରେ ସ୍କାଏରୁଟ୍ରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା।
ରକେଟ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଟେଷ୍ଟିଂର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଟିମ୍ ସହ ଶହେରୁ ଅଧିକ ବିଫଳ ଘଟଣାର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେମାନେ ଏକ ସଫଳ ମଡେଲ୍ ବିକଶିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେହି ପରିଶ୍ରମ ସଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ଏଭଳି କାମ କରିବା ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
- ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରୀରୁ ଦେଶର ବେସରକାରୀ ମହାକାଶ ଅଭିଯାନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ପ୍ରୀତିଶା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ସହ ସେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମାନ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ପାଇଁ ପରିବାର ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... CMOରୁ ଫାଇଲ୍ ହଜିବା ଘଟଣା: କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଘନଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ MP ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ ବିବାଦ, ଓଡ଼ିଶା BJPରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର