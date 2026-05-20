ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ହେବ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ

ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର (ETV Bharat Odisha)
Published : May 20, 2026 at 7:42 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଭୁବନେଶ୍ବର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି । ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ବର୍ଦ୍ଧିତ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଉପୁଜିଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ। ସେହି କ୍ରମରେ ରାଜଧାନୀ ୟୁନିଟ- ୬ ସ୍ଥିତ ଦୁଇ ଗୋଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।

ଟ୍ରାଫିକମୁକ୍ତ ହେବ ୟୁନିଟ 6 ଅଞ୍ଚଳ

ୟୁନିଟ ୬ ରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଏବଂ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗୀକରଣରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତାର ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ । ଏଥିନିମିତ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୩୭ ଗୋଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୮୨୬. ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ରାଜଧାନୀକୁ ଭିଡ଼ ମୁକ୍ତ କରିବା ନେଇ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଭିତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଗୋଟି ରାସ୍ତା ଯଥା “ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ (୦.୦୦୦ କିମି ରୁ ୦.୮୬୬ କିମି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ବାବଦରେ ୫. ୯୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୟୁନିଟ୍-୬ ର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତା ଯଥା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଠାରୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (୦.୦୦୦କିମିରୁ୦.୯୪୬କିମି) ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି କରଣ ବାବଦରେ ୩. ୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।

ଏହି ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦ୍ୱାରା LIC ଛକରୁ ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହ ଯାନବାହାନ ପରିବହନ ସହଜ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଚନ୍ଦନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯୋଗଦେଇ ସହରର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ତଥା ସ୍ଥାୟୀ ସଡ଼କ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିଆ ଯାଇଥିବା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ।

