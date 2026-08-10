ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 10, 2026 at 10:13 PM IST
SAMBALPUR WATER SECRETARY, ସମ୍ବଲପୁର: 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା । ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10 ଟାରେ ସଚିବ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚି, ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ରିଂ ରୋଡ୍ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟସୀମା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି l ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ କାମ ଆରଂଭ ହେବ l ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆରଂଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି l ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ବ୍ରିଜ କମ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 628 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ l
ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଟିମ୍ ଆସିଯାଇଛି l ଏହି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି l ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବ l ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାଁଆରପୁର ବାରହାକୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାଟର ଓ ଇଲେକଟ୍ରିସିର୍ଟିସିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିବ l ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳରୁ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ବାହାରି ମହାନଦୀରେ ପଡୁଛି, ସେହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ କିପରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟାରେଜର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM eBus ସେବା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବ ଆହୁରି 50 ବସ୍, ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟର୍ମିନାଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର