ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ୍ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା l ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Principal Secretary of Water Resources Department visits Sambalpur reviews projects worth around Rs 1000 crore
ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 10, 2026 at 10:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SAMBALPUR WATER SECRETARY, ସମ୍ବଲପୁର: 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା । ଆଜି ଦିନ ପ୍ରାୟ ସାଢେ 10 ଟାରେ ସଚିବ ସମ୍ବଲପୁର ପହଞ୍ଚି, ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦରଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ରିଂ ରୋଡ୍ ମହାନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନୂଆ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ରିଜ କମ୍ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ତଥା ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟସୀମା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l

ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ, ପାଖାପାଖି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା (ETV Bharat Odisha)

ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି l ସେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି l ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଟେଣ୍ଡର ସରିଯାଇଛି, ବର୍ଷା ପରେ ପରେ କାମ ଆରଂଭ ହେବ l ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଥିବା ସଂସ୍ଥା ଆରଂଭ କରି ସାରିଛନ୍ତି l ଏହା ସହ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି l ଏହି ଅଯୋଧ୍ୟା ବ୍ରିଜ କମ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 628 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ l

ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ l
ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ l (ETV Bharat Odisha)


ବିଶିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ୟାରେଜର ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଟିମ୍ ଆସିଯାଇଛି l ଏହି ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛି l ସଂସ୍ଥାର କ୍ୟାମ୍ପ ଓ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି l ଜମି ଲିଜ୍ ନେଇ ଏହି ସଂସ୍ଥା ନିଜର କ୍ୟାମ୍ପ ତିଆରି କରିବ l ଏହି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଚାଁଆରପୁର ବାରହାକୁନି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ଵାଟର ଓ ଇଲେକଟ୍ରିସିର୍ଟିସିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ ରହିବ l ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି l ଏହାସହ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳରୁ ସହରର ବର୍ଜ୍ୟ ପାଣି ବାହାରି ମହାନଦୀରେ ପଡୁଛି, ସେହି ନାଳ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳକୁ କିପରି ବିଶୋଧନ କରାଯାଇ ବ୍ୟାରେଜର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଯିବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି l

ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟସୀମା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l
ଏହି ସମୟରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, କାମ କରୁଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସମୟସୀମା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ l (ETV Bharat Odisha)
ଅନ୍ୟପଟେ ମହାନଦୀ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରାୟ 400 କୋଟିର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ପାଇଁ 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି l ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ଫେଜ୍ -2 ପାଇଁ 185 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଛି l ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମରେ ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ l ଏହାସହ ଜଗିଂ ପାର୍କ, ଉଦ୍ୟାନ, ବିଭିନ୍ନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଆଦି ରହିବ l ଏହା 1800 ମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାମ ହେବ l
2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା ।
2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶୋଭା ଶର୍ମା । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବ୍ୟାରେଜ ତିଆରି ହେବା ପରେ ମହାନଦୀ ର ଅପର ପାର୍ଶ୍ଵ ରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍, ପର୍କିଂ ଆଦି କରାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି l ଏହାସହ ମହାନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଘାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ପାହାଚ ତିଆରି କରାଯିବ l ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆର୍କିଟେକ୍ଟଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି l
ଅଯୋଧ୍ୟା ବ୍ରିଜ କମ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 628 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ l
ଅଯୋଧ୍ୟା ବ୍ରିଜ କମ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ବଜେଟ ପ୍ରାୟ 628 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି l ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ l (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ବିବାହରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ପ୍ରି-ୱେଡିଂ ! ରିଙ୍ଗ ସେରିମନୀ ଓ ହଳଦୀ-ମେହେନ୍ଦି ଉପରେ ବି ରୋକ୍

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ଟିମ୍‌

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: PM eBus ସେବା ଯୋଜନାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିବ ଆହୁରି 50 ବସ୍‌, ତିଆରି ହେବ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବସ ଟର୍ମିନାଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR WATER SECRETARY
ସମ୍ବଲପୁର ଜଳ ସଚିବ
SECRETARY OF WRD SHOBHA SHARMA
PRINCIPAL SECRETARY SHOBHA SHARMA
SAMBALPUR WATER SECRETARY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.