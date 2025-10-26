'କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର' ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଫି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
'କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।
Published : October 26, 2025 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ୍ କି ବାତ୍ର 127ତମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି(ରବିବାର) ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । କଫି ଚାଷ କିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ସହିତ ଲାଭବାନ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।
In the 127th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " you all know about my association with tea, but today i thought, why not discuss coffee in mann ki baat. many people from odisha shared their feelings with me regarding koraput coffee. i have been told that… pic.twitter.com/mYXZP4LoHd— ANI (@ANI) October 26, 2025
କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚା' ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ କଫି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର ଅଟେ । କେବଳ ସ୍ବାଦ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାଷ ସେଠାକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।"
Koraput coffee is very tasty. It is the pride of Odisha!#MannKiBaat pic.twitter.com/FIp5yRhpT4— Narendra Modi (@narendramodi) October 26, 2025
ଭାରତୀୟ କଫିର ବିବିଧତା:
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଫି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କଫି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତର କଫି ସର୍ବୋତ୍ତମ କଫି ଅଟେ । ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୁର୍ଗ ଓ ହସନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲନି, ଶିବରାୟ, ନୀଳଗିରି ଓ ଆନ୍ନାମଲାଇ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ-ତାମିଲନାଡୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବେଲଗିରି କ୍ଷେତ୍ର, କେରଳର ୱାଇନାଡ, ଟ୍ରାବଣକୋର ଏବଂ ମାଲାବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫି ସାରା ଭାରତରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନର ବିବିଧତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି । ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିର ବିବିଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦ୍ଭୁତ ।"
ଛଟ୍ ମହାପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା:
ଆଜି ମନ୍ କି ବାତରେ ମୋଦି ବିହାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଟ୍ ମହାପର୍ବର ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ଗଭୀର ଏକତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ । ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଘାଟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"
In the 127th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " all of us celebrated diwali a few days ago, and now a large number of people are busy with chhath puja. mahaparva of chhath is a reflection of the deep unity between culture, nature, and society. every… pic.twitter.com/KttBuNf9ZF— ANI (@ANI) October 26, 2025
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର:
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛି । ଏଥର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଦୀପ ଜଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଆତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି କରୁଥିଲା । ଲୋକମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଚାହୁ୍ଁଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପନ୍ନ କରିଛି ।"
In the 127th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " operation sindoor has filled every indian with pride. this time around, lamps of joy were lit even in those areas where the darkness of maoist terror once prevailed. people want the complete eradication of… pic.twitter.com/79wZ5xqmXJ— ANI (@ANI) October 26, 2025
ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ହୋଇଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ:
ଏହା ସହିତ GST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି । ବଜାରରେ ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । ଏନେଇ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ।"
In the 127th episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, " there is also a lot of enthusiasm among people regarding the gst bachat utsav. this time, something equally pleasant was observed during the festivals. the purchase of indigenous goods in the markets has… pic.twitter.com/ASTaTuEiTc— ANI (@ANI) October 26, 2025
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମନ୍ କି ବାତ୍'ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେପକାଇଲେ ମୋଦି
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ