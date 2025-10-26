ETV Bharat / state

'କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର' ମନ୍ କି ବାତ୍‌ରେ ଓଡ଼ିଶାର କଫି ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

'କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

Koraput Coffee
Koraput Coffee (X@ ANI)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମନ୍ କି ବାତ୍‌ର 127ତମ ଏପିସୋଡରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି(ରବିବାର) ଓଡ଼ିଶାର କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । କଫି ଚାଷ କିପରି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇବା ସହିତ ଲାଭବାନ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଅନନ୍ୟ ଓ ନିଆରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ।

କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି,"ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଚା' ସହିତ ନିବିଡ଼ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି । ମାତ୍ର ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍‌ରେ କଫି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା । ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଲୋକ କୋରାପୁଟ କଫି ବିଷୟରେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ବାଦ ଚତ୍ମକାର ଅଟେ । କେବଳ ସ୍ବାଦ ହିଁ ନୁହେଁ, ଏହି ଚାଷ ସେଠାକାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ।"

ଭାରତୀୟ କଫିର ବିବିଧତା:

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "କୋରାପୁଟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କଫି ଚାଷକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ କଫି ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି । ଭାରତର କଫି ସର୍ବୋତ୍ତମ କଫି ଅଟେ । ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିକୁ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପସନ୍ଦ କରାଯାଉଛି । କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକମାଙ୍ଗାଲୁରୁ, କୁର୍ଗ ଓ ହସନ ହେଉ କିମ୍ବା ତାମିଲନାଡୁର ପୁଲନି, ଶିବରାୟ, ନୀଳଗିରି ଓ ଆନ୍ନାମଲାଇ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା କର୍ଣ୍ଣାଟକ-ତାମିଲନାଡୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବେଲଗିରି କ୍ଷେତ୍ର, କେରଳର ୱାଇନାଡ, ଟ୍ରାବଣକୋର ଏବଂ ମାଲାବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫି ସାରା ଭାରତରେ କଫି ଉତ୍ପାଦନର ବିବିଧତା ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଆମର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ବଢୁଛି । ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦିତ କଫିର ବିବିଧତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଦ୍ଭୁତ ।"

ଛଟ୍ ମହାପର୍ବର ଶୁଭେଚ୍ଛା:

ଆଜି ମନ୍ କି ବାତରେ ମୋଦି ବିହାରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛଟ୍ ମହାପର୍ବର ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୀପବଳି ପାଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଛଟ୍ ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ଛଟ୍ ମହାପର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ଗଭୀର ଏକତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଅଟେ । ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଛଟ୍ ପୂଜା ପାଇଁ ଘାଟରେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ।"

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର:

ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ଉପରେ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ପ୍ରତି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗର୍ବରେ ଭରି ଦେଇଛି । ଏଥର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଦୀପ ଜଳିଛି, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଆତଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ରାଜୁତି କରୁଥିଲା । ଲୋକମାନେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତଙ୍କକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାକୁ ଚାହୁ୍ଁଛନ୍ତି । ଏହା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବିପନ୍ନ କରିଛି ।"

ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ହୋଇଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ:

ଏହା ସହିତ GST ସଞ୍ଚୟ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି । ଏଥର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି । ବଜାରରେ ସ୍ବଦେଶୀ ସାମଗ୍ରୀର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ତୈଳ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲି । ଏନେଇ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିଛି ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ମନ୍‌ କି ବାତ୍‌'ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନେପକାଇଲେ ମୋଦି

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିିଭି ଭାରତ

