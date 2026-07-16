ETV Bharat / state

ଆସନ୍ତାକାଲି ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ

ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା ଓ ବିମଳଗଡ଼ ସାମିଲ ରହିଛି। 'ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି।

Prime Minister Modi to inaugurate 7 refurbished railway stations in Odisha on Friday
ନବୀକୃତ କେସିଙ୍ଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ: ଏହାକୁ ମିଶାଇ 7 ଷ୍ଟେସନକୁ କାଲି ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 16, 2026 at 7:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର, ଜୁଲାଇ ୧୭ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଶର ୭୫ଟି ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଥିବା ରେଳ ଷ୍ଟେସନକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୭ଟି ପ୍ରମୁଖ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରପାଲି, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ତାଳଚେର, କେସିଙ୍ଗା, ବାରିପଦା ଓ ବିମଳଗଡ଼ ସାମିଲ ରହିଛି। 'ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା' ଅଧୀନରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ୭ଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୧୦୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଓ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଯୋଗାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ।

ପୁନଃବିକଶିତ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନୂତନ ଷ୍ଟେସନ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ସହ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ସୁବିଧା ସହ ୧୨ ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ପାଦଚଲା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସହଜରେ ଷ୍ଟେସନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଯାତାୟାତ କରିପାରିବେ।

ଏହାଛଡ଼ା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉନ୍ନତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅପେକ୍ଷା ଗୃହ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଯାତ୍ରୀ ସୂଚନା ଫଳକ, ଉନ୍ନତ ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଷ୍ଟେସନ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ଅଧିକ ସୁଗମ ହେବ।

ଏହି ପୁନଃବିକାଶର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳାକୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ, ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପକଳା ଓ ଆଦିବାସୀ କଳାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହି ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପାଲଟିଛି।

ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାତଟି ଷ୍ଟେସନର ପୁନଃବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତି ବଢିବା ସହ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦ, ଆଧୁନିକ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଏହା ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ରେଳବାଇ ଅଧୀକାରିକ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ।

ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଉଥିବାବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ସାତଟି ଷ୍ଟେସନର ଲୋକାର୍ପଣ ରାଜ୍ୟର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି ।

TAGGED:

RAILWAY STATIONS
PRIME MINISTER MODI
ଓଡ଼ିଶାର ୭ ନବୀକୃତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ
ଅମୃତ ଭାରତ ଷ୍ଟେସନ ଯୋଜନା
7 REFURBISHED RAILWAY STATIONS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.